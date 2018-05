Am Samstagfrüh sorgte dieser Bienenschwarm in der Walldorfer Hubstraße für ein wenig Aufregung. Er fing den Schwarm mitsamt seiner Königin wieder ein. Foto: Agnieszka Dorn

Walldorf. (agdo) Zuerst hörte man ein leises Summen, das immer lauter wurde - und auf einmal schwirrten etwa 3000 bis 4000 Bienen mitten im Wohngebiet in der Hubstraße in Walldorf umher. Für etliche Minuten war die Luft von einer Wolke von fliegenden Bienen erfüllt.

Die fleißigen Insekten waren so laut, dass einige Nachbarn aus den Fenstern schauten, um zu sehen, was da los ist, andere schlossen eiligst Balkontür und Fenster und schauten sich das Spektakel hinter dem Glas an. Die "Szene" erinnerte ein wenig an Alfred Hitchcocks berühmten Film "Die Vögel" - allerdings mit einem großen Unterschied: Die Honigbienen waren nicht aggressiv, das sind Bienen von Natur aus nicht.

Das imposante Naturschauspiel, das sich am Samstag in Walldorf gegen 9.30 Uhr ereignete, kann jederzeit an jedem Ort geschehen, denn die Bienen befinden sich gerade in der Schwarmzeit.

Dabei verlässt ein Teil des Volkes mit der alten Königin den bestehenden Stock, um sich zu vermehren, der andere Teil zieht eine neue junge Königin heran. "Das Schwärmen ist ein ganz natürlicher Vorgang", erklärte Peter Essert, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Wiesloch.

Es geschieht im Frühsommer in den Monaten Mai und Juni, ein Schwarm bildet sich und spaltet sich vom bisherigen Volk ab. Dabei können die Insekten etliche Kilometer auf der Suche nach einer neuen Nistmöglichkeit zurücklegen.

Der Bienenschwarm, der nun durch Walldorf zog, blieb in der Hubstraße hängen und ließ sich an einem Garagendach in etwa zwei Metern Höhe nieder. Im Nu war die Luft wieder frei und nichts außer den an der Garage hängenden Bienen deutete auf das nur wenige Minuten zurückliegende Spektakel hin. Wer aber lauschte, hörte sie.

Wie soll man sich richtig verhalten, wenn man ein Bienenvolk an Gebäuden entdeckt? "Man sollte einen Imker rufen, der den Bienenschwarm einfängt", so Peter Essert, der selbst Imker ist. So auch in Walldorf geschehen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Feuerwehr zu rufen, wobei diese wiederum die Imker informieren.

Gefahr für die Bevölkerung besteht bei diesem Naturschauspiel nicht, denn der Bienenschwarm hat laut dem Bezirksimkervereinvorsitzenden nichts, was er verteidigen müsste, und ist friedlich. Bienen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen, berichtet Peter Essert, der in kürzester Zeit nach dem "Notruf" als "Imker im Einsatz" mit einem Imkeranzug und den notwendigen Utensilien in die Hubstraße kam und sich ein Bild von der Lage machte. "Es könnte sein, dass die Bienen dort eine Ruhepause einlegen, um sich weiter zu orientieren", sagte Peter Essert.

Während das Bienenvolk eine Ruhepause einlegte, kundschafteten sogenannte Spurbienen die Umgebung nach einer geeigneten Nistmöglichkeit aus. Im besten Fall finden sie eine Baumhöhle, im schlechtesten Fall nisten sie sich in Rollladenkästen ein.

Das sei ein kleines Volk bestehend aus zwischen 3000 und 4000 Honigbienen, so Essert über die Bienen in der Hubstraße. In der Sommerzeit besteht ein Bienenvolk meist aus etwa 30.000 bis 40.000, also etwa das Zehnfache. Woher das Volk stamme oder wie lange die Bienen schon unterwegs seien, sei nicht herauszufinden, so Essert. So könnte das Bienenvolk den Stock eines Imkers verlassen haben, um eben nach neuen Nistmöglichkeiten zu suchen.

Peter Essert fing das kleine Volk mittels eines Bienenbesens in einer sogenannten Schwarmkiste ein. "Wenn die Königin erst einmal in der Kiste ist, werden die restlichen Bienen innerhalb weniger Stunden auch in die Kiste gehen", meinte der Imker, der auf eine Leiter stieg und die Bienen in die Kiste kehrte.

Beim ersten Mal hatte er Pech, die Bienen schwärmten aus der Kiste nach kurzer Zeit wieder heraus und flogen an den alten Platz zurück. Für den Imker war somit klar, dass die Königin nicht in der Schwarmkiste war. Beim nächsten Versuch klappte es, immer mehr Bienen verließen das Garagendach und flogen freiwillig in die Kiste.

Gegen Abend nahm der Imker die Schwarmkiste mit und behandelte die Bienen daheim mit Milchsäure - eine Maßnahme gegen die Varroamilbe, erzählt Essert. Die Milbe schadet den Bienen immens. Das kleine Bienenvolk bekam übrigens noch am selben Tag ein Hobbyimker geschenkt, der seit zwei Jahren auf ein Bienenvolk zum Imkern gewartet hatte.

Gegen Anbruch der Dunkelheit kamen die sogenannten Spurbienen von ihrem Erkundungsflug zurück, da war die Kiste mit der Königin aber schon weg. Diese Bienen schließen sich einem anderen Volk an, berichtete Peter Essert. Bienen seien am besten bei Imkern aufgehoben, gerade auch wegen der Pflege gegen die Varroamilbe.