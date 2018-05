Noch bis 14. September ist in den Räumen des Internationalen Schulungszentrums der SAP in Walldorf die Ausstellung "South African Identities" zu sehen. Sie zeigt die immense Vielfalt der südafrikanischen Kunstszene. Foto: Pfeifer

Walldorf. (pen) "Ich wusste nicht, wie Miriam Makeba aussieht, obwohl ich in Pretoria aufgewachsen bin und eine South-African-Identity habe", sagt Nils Herzberger. All die Jahre, als das Apartheid-Regime an der Macht war, wurde ein Teil des Lebens ausgeblendet. Nelson Mandela saß im Gefängnis auf Robben Island und Miriam Makebas Musik war in Südafrika verboten. Dann kam 1990 der Umbruch. Mandela wurde nach 27 Jahren aus dem Gefängnis freigelassen. "Ich stand mitten in der Geschichte: Morgens noch hat man uns erzählt, Mandela sei der Feind, und am Nachmittag wurde er freigelassen", erzählt der SAP-Manager.

Das Jahr 1990 war für den gebürtigen Südafrikaner ein Schlüsselerlebnis, genau wie die 50. SAP-Kunstausstellung, die er jetzt in Walldorf eröffnet hat. Denn hier konnte er zum ersten Mal ein Foto von Miriam Makeba sehen. Die Schwarz-Weiß-Fotografie der Sängerin stammt von dem Fotografen Jürgen Schadeberg und ist ein Exponat der SAP-Kunstausstellung "South African Identities", die noch bis zum 14. September 2018 die immense Vielfalt der südafrikanischen Kunstszene anhand von Werken aus drei Generationen südafrikanischer Künstler zeigt.

Dass diese Ausstellung hier zu sehen ist, hat einen Grund. Viele SAPler hätten ihr Herz an diesen Kontinent verloren, berichtet Herzberger, allen voran SAP-Mitbegründer Hasso Plattner. "Die Bilder in dieser Ausstellung spiegeln die wechselvolle Geschichte Südafrikas wider, indem sie Geschichten erzählen, Fragen aufwerfen und Spuren hinterlassen", so SAP-Kuratorin Alexandra Cozgarea.

Ein Südafrika-Kenner ist auch der Kölner Galerist Ralf Seippel, der in seiner Rede unter anderem auf die Bedingungen einging, unter denen Künstler während der Apartheid in Südafrika gearbeitet haben, wie sie Gemälde ohne Leinwand und teure Farben schufen, wie sie aus weggeworfenen Dingen Collagen herstellten und wie sie mittels Fotografie gegen das Regime protestierten. "Die Identität der Künstler spielt in allen Arbeiten eine Rolle", erklärt der Kunstexperte. Aus diesem Grund dokumentiert die Ausstellung die unterschiedlichen Kulturen, Ethnien und Völker in der Rainbow-Nation, wie Nelson Mandela sein Land nannte. Zu sehen sind Tendenzen und Perspektiven unterschiedlicher Künstler-Generationen, weißer als auch schwarzer Künstler, die ihrer Suche nach Identität und Zugehörigkeit in einem Schmelztiegel der Kulturen und Geschichten mit ihren Werken Ausdruck verleihen.

Während ältere Generationen wie David Koloane in traditionellen Medien wie Malerei und Kohlezeichnung ihre Antwort auf politische Ungerechtigkeit, Menschenrechte und Ausgrenzung schwarzer Künstler zum Ausdruck bringen, experimentieren spätere Künstler wie Cedric Nunn, Jane Alexander oder Mbongeni Buthelezi mit Collage, Print, recyceltem Plastik und Mixed-Media-Skulptur. William Kentridge, der populärste südafrikanische Künstler der Gegenwart, ist mit zwei Grafiken vertreten, die sein Experimentieren mit zerrissenen und wieder zusammengefügten Papierfetzen und verschiedenen Druckmethoden veranschaulichen. Andrew Tshabangu thematisiert in seinen Fotografien Großstadt-Realitäten, aber auch die indigene Kultur. Die Fotografien von Jürgen Schadeberg sind Zeitdokumente, vor allem im Südafrika der Apartheid, wo er als einziger weißer Fotograf das Lebensgefühl der Schwarzen dokumentiert hat.

Die Künstlerin Bernie Searles wiederum benutzt für ihre Bilder den eigenen Körper als Ausdrucksmittel und Objekt. Aus billigen Materialien wie Papier- und Müllresten schafft Kay Hassan eindringliche Porträts von magischer Kraft. Mit verschiedenen Materialien experimentiert der Künstler Pat Mautloa. Geschichten über Südafrika erzählen auch die Skulpturen von Claudette Schreuders und Kevin Brand. Mit einem Film ist die Video-Künstlerin Colleen Alborough in der Ausstellung vertreten. Von Sam Nhlengethwa stammen die farbenfrohen Ölgemälde, auf denen er Menschen in Bewegung festhält. Alle Künstler der Ausstellung repräsentieren auf ihre Weise einen individuellen Aspekt Südafrikas und ihre Rolle in dem von Rasse, Religion und Geschichte geprägten Kontinent.

Info: Die SAP-Kunstausstellung "South African Identities" ist im Internationalen SAP-Schulungszentrum (Gebäude 5), Dietmar-Hopp-Allee 20 in Walldorf, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr.