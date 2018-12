An die 180 Sänger und rund 70 Musiker gestalteten die "Carmina Burana" vor gut 700 Zuhörern in der Astoria-Halle in Walldorf. Unter dem bewährten Dirigat von Johanna Weitkamp und in virtuosem Zusammenwirken aller Beteiligten wurde das beliebte Chorwerk von Carl Orff in all seinen Facetten präsentiert. Foto: Pfeifer

Von Ute Teubner

Walldorf. Ja, das Schicksal meinte es wirklich gut mit den Musikfreunden, die am späten Sonntagnachmittag den Weg in die Walldorfer Astoria-Halle fanden: Carl Orffs "Carmina Burana", die hier anlässlich des 25-jährigen Bestehens des SAP Chors aufgeführt wurde, überwältigte die Zuhörer - durch die elementare Kraft und archaische Wucht des Werkes ebenso wie durch das virtuose Zusammenwirken aller Beteiligten. Auch Letzteres durchaus eine eigene Meisterleistung: An den Instrumenten rund 70 Musiker des SAP Sinfonieorchesters, auf der Bühne an die 180 Sänger aus sage und schreibe fünf Chören. Vor ihnen die Chefdirigentin des SAP-Orchesters, Johanna Weitkamp, die wie gewohnt alles im Griff hatte, obgleich sie diesmal mehr denn je den Überblick behalten musste. Die Frau am Pult zeichnete gemeinsam mit dem Leiter des SAP Chors, Hans-Josef Overmann, für die erfolgreiche musikalische Leitung des Benefizkonzerts zugunsten des Hospizes Agape verantwortlich.

"Keine Angst, ich dirigiere nicht", konnte hingegen Hans Klemm eingangs das gespannte Publikum beruhigen, das er herzlich zur "Uraufführung" der "Carmina Burana", sprich zur ersten Aufführung des beliebten Chorwerks in Walldorf, begrüßte. Der Vorsitzende des Fördervereins Hospiz Agape versäumte es nicht, frühzeitig daran zu erinnern, dass das Konzert bei freiem Eintritt eine gute Gelegenheit darstelle, für das in Wiesloch ansässige Hospiz zu spenden. Ein Aufruf, den Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab nur unterstützen konnte. Die Rathauschefin nutzte das musikalische Highlight am Tag der Walldorfer Bürgermeisterwahl ganz offensichtlich auch, um sich die Zeit vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses auf durchaus angenehme Weise zu vertreiben. Und sie dankte der SAP ("mehr als nur ein Software-Hersteller") für ihr kulturelles Engagement in der Region.

Ein Engagement, das von der Bevölkerung goutiert wird. 700 Stühle standen in der Astoria-Halle bereit - und kein einziger blieb leer. Im Gegenteil: Sogar mit den Stehplätzen in der Loge nahmen einige Unverdrossene vorlieb. Sie alle wollten miterleben, wie sich das große Glücksrad der Schicksalsgöttin Fortuna zu drehen beginnt und das Orffsche Kaleidoskop menschlicher Emotionen, Affekte und Leidenschaften Gestalt annimmt.

So erklingt denn endlich das ersehnte "O Fortuna" ("Fortuna Imperatrix Mundi"), der "Hit" nach der Mittelalter-Handschrift, die den "Carmina Burana" (Lieder aus Benediktbeuern) zugrunde liegt. Erst leise, dann zunehmend energischer die Pizzicati der Streicher und die Stimmen des großen gemischten Chors, der aus SAP Chor, Pro Musica Vocalconsort der PH Heidelberg, Chorakademie Rhein-Neckar, Capella d’accord sowie der Liedertafel Leimen besteht. Das hymnische Pathos des Chorsatzes, der das ewige Kreisen der Welt zwischen Glück und Unglück, Aufstieg und Niedergang versinnbildlicht, steigert sich und gipfelt im dröhnenden Klang des Tamtams. Die "Beuroner Gesänge mit magischen Bildern", wie der komplette Titel von Carl Orffs 1937 uraufgeführtem Werk lautet, sind eröffnet.

Es folgt ein mitreißender Bilderreigen in 23 Sätzen, bevor "Fortuna, Herrscherin der Welt", am Ende dann noch einmal das Regiment führen wird. Die lateinischen und mittelhochdeutschen sowie vereinzelt altfranzösischen Texte der "Carmina Burana" sind der gleichnamigen, aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammenden Sammlung von Lied- und Dramentexten entnommen. Von der Wechselhaftigkeit des Glücks über die Flüchtigkeit des Lebens hin zu den Genüssen aber auch Gefahren von Völlerei und Zecherei, Glücksspiel und Wollust singen die Chöre. Moralische und Spottgesänge, Liebes-, Trink- und Spielerlieder, sinnenfroher, teils derber Spaß neben sittlichem Ernst - alles ist vertreten. Als Solisten glänzen Carolin Samuelis-Overmann mit einer angenehm weichen Sopranstimme sowie Hans-Josef Overmann, dessen kraftvolle Baritonstimme mühelos die Astoria-Halle erfüllt. Die beiden Kinderchöre der Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen und die Goldkehlchen aus Rettigheim haben nach der Pause ihre Auftritte.

Dabei ist das Chorwerk insgesamt von bemerkenswerter Schlichtheit: Es setzt ganz auf die Kraft der Melodie, die in ihrer reduzierten Harmonik und ihrer Simplizität, in ihren artikulierten Wiederholungen und der einzigartigen Knappheit der lateinischen Sprache magischen Beschwörungsformeln gleicht und hierin ihre Eingängigkeit entfaltet. Entsprechend wuchtig in der Instrumentation auch die Dominanz des Schlagwerks: fünf Pauken, eine große und eine kleine Trommel, verschiedene Becken, ein Xylophon, drei Glockenspiele, besagtes Tamtam (Metallgong), Tamburin, Triangel, Kastagnetten, eine Kirchenglocke, mehrere Röhrenglocken und weitere Perkussionsinstrumente - das Schlagzeug-Ensemble Ulrich Dürr aus Bruchsal/Bretten war mit fünf Musikern vor Ort, um die umfangreiche Rhythmusgruppe zu geben.

Die ist dann am Ende noch einmal richtig gefragt. Denn nach dem großen Finale, bei dem sich Chöre und Solisten an Strahlkraft überbieten, wenn es im Refrain heißt "Wie ich blühe ..." ("Oh - oh, totos floreo ...") und später wieder "O Fortuna", gibt es genau diesen Schluss ein zweites Mal. Als Zugabe nach rasendem Applaus und stehenden Ovationen. Ähnlich könnte es auch am 8. Juni 1937 bei der Uraufführung in der Oper zu Frankfurt zugegangen sein, wo die "Carmina Burana" beim Publikum umgehend auf Begeisterung stießen. Und obwohl die NS-Kulturkontrolleure von der Reichsmusikkammer das Stück seiner spezifischen Rhythmik, der unverhohlenen Erotik seiner Texte und des verwendeten Lateins wegen schmähten, entwickelte es sich rasch zu einem der populärsten Stücke ernster Musik des 20. Jahrhunderts.

Und der 1993 von Mitarbeitern der SAP gegründete Jubiläumschor (der sich in den 25 Jahren vom bloßen Zusammenschluss musikinteressierter Kollegen längst zum gefragten Konzertchor entwickelt hat) hat mit dessen Aufführung nicht nur seinem Publikum, sondern auch sich selbst das wohl schönste Geburtstagsgeschenk gemacht: ein unvergessliches Konzert, das dem Hospiz-Förderverein letztlich Einnahmen in Höhe von 8000 Euro bescherte - und das sicherlich noch sehr lange nachklingen wird.