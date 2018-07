Karibisch, fetzig, gut: Die "Wilde 13" feierte beim Open Air von "RGAD & Friends" in Rettigheim ein umjubeltes Comeback vor 800 Zuhörern. Die Party ging erst weit nach Mitternacht zu Ende. Foto: Helmut Pfeifer

Von Armin Rößler

Rettigheim. Was für ein großartiges Comeback. Als die „Wilde 13“ um 23.15 Uhr die Bühne auf dem Platz vor Rettigheims historischer Dorfscheune enterte, wurde den 800 Zuhörern beim ausverkauften Open Air von „RGAD & Friends“ schnell klar, dass sich das Warten gelohnt hatte.

Nicht nur die beiden Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins, Sebastian Seubert und Thomas Östringer, freuten sich in ihrer Anmoderation „wie ein kleines Kind“ über die leibhaftige Rückkehr der legendären Partyband aus den achtziger Jahren. Auch auf der Bühne hatten die zwölf Musiker plus Barkeeper und fünf Tänzerinnen deutlich sichtbar jede Menge Spaß, der sich blitzschnell auf die Fans übertrug.

„Wir sind alte Knacker“, meinte Armin Rühl zwar zu Beginn, doch seine Kollegen und er widerlegten diese Ansage in Windeseile. „1999“ von Prince war der ideale Auftakt für eine fast zweistündige Party, die am Ende nur von dem dezenten Hinweis beendet wurde, dass eigentlich um 1 Uhr Feierabend hätte sein sollen – bleibt zu hoffen, dass die Anwohner ohnehin alle im Publikum waren und ebenfalls ihren Spaß am Konzert hatten.

Die karibische Deko fiel etwas spartanischer als in der Vergangenheit aus, dafür war natürlich Platz für die Bar samt Schirm von Roland Knopp, der alle Hände voll zu tun hatte, ob mit dem Tamburin oder dem Cocktail-Shaker – die vorderen Reihen durften sich über viele Freigetränke freuen.

„Ich hab' euch so vermisst“, sagte Sängerin Barbara Rühl-Schiere, „schee ist’s mit euch“, war Roger Bursa begeistert. Manfred Brucker, der Dritte im Bunde am Mikro, gab die Richtung vor: „Die Wilde 13, das heißt Party, Session und Trommeln.“ Kein Stück wäre geeigneter, um das zu beweisen, als Santanas „Jingo“: Gleich vier Schlagzeuger – neben Armin Rühl noch Rolf Schaude, der später auch an Mikrofon und Gitarre wechselte, Frank Kleist und Volker Bender – schufen ein höllisches Spektakel, die beiden Gitarristen Martin Haaß (auch Gesang) und Max Jeschek warfen sich die Bälle kongenial zu, Clemens Heger (Bass), Harald Metzger (Keyboard) und Rainer Pusch (Saxofon) sorgten im Lauf des Abends ebenfalls für Glanzlichter. Und die Tänzerinnen Karin Knopp, Silke Marin, Claudia Marin, Eva Funk und Jane Sailer für viel Bewegung auf der Bühne.

Die Setlist war eine bunte Mischung aus von der „Wilden 13“ bekannten Nummern wie Ry Cooders „Down in Hollwood“ oder „Stool Pigeon“ von Kid Creole & the Coconuts, deren kunterbunte Stilvielfalt und (beinahe) Big-Band-Besetzung einst bei der Gründung der „Wilden 13“ Pate stand.

Natürlich durften die beliebten Eigenkompositionen wie „Piraten der Nacht“ oder „Ab in den Süden“ nicht fehlen. Und auch neuere Titel hatten den Weg ins Repertoire gefunden: „Rehab“ von Amy Winehouse bekam einen ordentlichen Reggae-Touch verpasst, eine instrumentale Eigenkomposition von Max Jeschek, im Power-Trio mit Rühl und Heger dargeboten, rockte ebenso gnadenlos wie virtuos.

Das Geheimnis: „Einmal im Jahr geht's in die Schweiz zur Bluttransfusion“, so Manni Brucker. Oder vielleicht ist es auch nur die Liebe zur Musik, die die alten Recken jung hält. Da das Comeback dieses Mal – anders als bei den Auftritten in Rettigheim 2001 und auf dem Wieslocher Winzerfest 2004 – von Dauer sein soll, darf man sich auf weitere Auftritte der „Wilden 13“ freuen. Die Band selbst hat die Latte jetzt aber schon einmal sehr hoch gelegt.

Für beste Stimmung sorgte unter anderem die Hausband des gastgebenden Vereins, das "RGAD Orchester". Foto: Pfeifer

Vor den Rückkehrern hatten ihre legitimen Nachfolger auf der Bühne gestanden: das „RGAD Orchester“, die Hausband des Vereins „Rettigheimer geheimer Kunst- und Kulturagentendienst“, der das Open Air seit 2014 auf dem Platz vor der Dorfscheune veranstaltet. Mit Sebastian Seubert und Thomas Östringer (beide Gesang und Gitarre), Nadine Klotz (Gesang), Tim Brucker (Schlagzeug), Michael Stelz (Bass), Andreas Hoffner (Keyboard, Gesang), Jens Werstein (Posaune), Klaus Graßhoff (Saxofon) und Reiner Knopf (Trompete) gab es eine ähnlich große Formation zu erleben, die ebenfalls mit einem wilden Stilmix für Partystimmung sorgte.

Die Auswahl reichte von Aktuellerem wie Nick Waterhouses „Katchi“ über Klassiker wie „Hit the Road, Jack“ (Ray Charles) oder „Proud Mary“ (Creedence Clearwater Revival) bis hin zu Deutschsprachigem mit „Wie schön du bist“ (Sarah Connor) oder „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang). Kleine Gimmicks wie Seifenblasen und Luftballons durften nicht fehlen, mit eigenen Texten bewies die Band Humor („Willst du mit mir an die Bar“ statt „Voulez-vous couchez avec moi“) und auch hier sorgten fünf Tänzerinnen mit ihren Choreografien für optische Schmankerl.

Zu „Everybody needs somebody to love“ verwandelten sich alle mit Hüten in die Blues Brothers, zwischendurch erhellte ein Feuerwerk den Nachthimmel und bei Gabaliers „Hulapalu“ gingen viele Arme begeistert nach oben. „Rettigheim, das war spitze“, dankte die Band ihrem Publikum.

Der Platz vor der historischen Dorfscheune in Rettigheim war beim großen Open Air mit 800 Zuschauern proppenvoll. Foto: Pfeifer

Gleich zwei Einheizer hatten das Open Air eröffnet: „Woodrock“ aus Kronau mit Rockigem aus den sechziger und siebziger Jahren von UFO über Jimi Hendrix und ZZ Top bis hin zu Neil Young. Und die junge Wieslocher Band „Unity“, die eine ganze Ecke moderner daher kam, aber ebenfalls jede Menge Klassiker von AC/DC, Joan Jett oder Lenny Kravitz im Gepäck hatte. Dazwischen legte die vereinseigene Tanzgruppe, die „RGAD Tanzgirls“, einen schwungvollen Auftritt auf die Bretter.

Kompliment an die Veranstalter für ein gelungenes Open Air, bei dem nicht zuletzt die ungewöhnlich besucherfreundliche Preisgestaltung für Tickets, Speisen und Getränke gelobt werden muss.

Update: 29. Juli 2018, 17.14 Uhr