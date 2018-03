Walldorf. (heb) "Weniger Druck auf die Kandare … mehr linker Schenkel … Hände tief und vor", korrigiert Ingrid Klimke in freundlichem Ton. Schließlich ist die amtierende Vielseitigkeits-Europameisterin zufrieden und stellt mit Blick auf die trabende Stute fest: "Sie schnaubt schön, hat einen lockeren Schweif, das sieht sehr natürlich aus." Der SAP-interne Reitsporttag beim Reit- und Rennverein Walldorf findet bereits zum zweiten Mal statt. Am exklusiven Training mit der prominenten Reiterin nehmen neben vier Mitarbeitern der SAP auch vier Vereinsmitglieder und vier im Internet ausgeloste Reiter teil. Auf dem Programm stehen Cavaletti-Training, Springparcours und Dressurlektionen. Pferdebegeisterte SAP-Mitarbeiter schauen zu und reiben die kalten Hände aneinander. Die übrige Fangemeinde ist per Videoübertragung auf der Facebook-Seite des Reit- und Rennvereins Walldorf live dabei.

Jana ist begeistert: "Ich finde, sie gibt sehr gute Tipps, die ich fürs Training mitnehmen kann. Ich bin begeistert." Auch das Video von Klimkes Siegesritt beim internationalen Pferdesport-Turnier Chio 2017 in Aachen, aufgenommen aus der Helmkameraperspektive, hat es der Jugendlichen angetan. "Ich kann mich in die Reiterin hineinversetzen, bekomme einen Eindruck von der Geschwindigkeit und kann mir vorstellen, wie das von oben ist", sagt die 18-Jährige. Hautnah und aktuell dabei sein, ist für sie eine tolle Möglichkeit. "Das schaue ich mir gerne an." In der Pause gibt die Olympiasiegerin und Reitmeisterin am Stehtisch Autogramme und findet noch Zeit, die seit 2014 bestehende Partnerschaft mit der SAP zu loben. "Es macht mir viel Freude, Dinge weiterzuentwickeln."

Doch warum setzt die SAP beim Sponsoring aufs Pferd? Henrike Pätz, Reitexpertin bei der SAP, nennt die Partnerschaft zwischen Pferd und Mensch sowie die Tatsache, dass Reiten für jedes Alter geeignet sei. Und sie nennt noch einen Aspekt: "Reiten ist der einzige Sport, bei dem Männer und Frauen im gleichen Wettkampf und zu gleichen Konditionen gegeneinander antreten." Man habe mit Vertretern des Chio als dem größten deutschen Reitturnier Kontakt aufgenommen und gemeinsam Visionen entwickelt, wie man mit Technologie den Reitsport näher an die Fans bringen kann. Digital aufgestellt sei das Turnier schon 2012 gewesen. Doch vor allem beim Geländeteil gab es noch Wünsche. Denn für die Fans an der Strecke war es bisher oft unbefriedigend, wenn sie alle paar Minuten einen Reiter vorbeirauschen sahen.

In einem "Design-Thinking-Prozess" habe man mit Pfeifenputzern, Legosteinen und Bindfäden gearbeitet, um die eigenen Vorstellungen in eine Form zu bringen, erzählt Pätz. Die Umsetzung übernahm Stephan Daub, Technologiearchitekt des Reitsport-Teams der SAP. Herausgekommen ist eine App fürs Smartphone mit einer vereinfachten Kartendarstellung, die Informationen über Strecke, Ross und Reiter bietet und es dem Zuschauer zugleich ermöglicht, mittels GPS-Tracking den Standort in Echt-Zeit zu verfolgen. Während die Minutenuhr am Arm der Reiterin Orientierung gibt, erkennt der Fan auf der Kartendarstellung, wann sie den Minutenpunkt passiert und wie viel Zehntelsekunden sie vom Optimum abweicht.

Doch das ist nur die eine Seite. Zusätzlich werden mit der Helmkamera Videos aus Sicht der Reiterin aufgenommen. "Anfangs haben wir die Kamera noch mit durchsichtigem Klebeband am Helm befestigt", berichtet Pätz. Und Daub hat eine Schnittstelle zwischen der Tracking Software und dem aufgenommenen Videomaterial entwickelt. Auf diese Weise können ermittelte Daten wie GPS-Position, Geschwindigkeit und Zeit mit dem Video aus der Reiterperspektive kombiniert werden. Eineinhalb bis zwei Stunden dauert es, dann ist der Ritt online und die wartende Fangemeinde im Netz kann ihn hautnah erleben.

Den Siegerritt von 2017 hat Ingrid Klimke im Nachhinein selbst kommentiert. "Das war ein Riesenerfolg", sagt Daub. Das "leicht konsumierbare Datenformat" habe im Netz die Millionengrenze geknackt. Auch eine "Judging-App" hat die SAP AG entwickelt. Damit können die Zuschauer ihre eigene Wertung abgeben und mit derjenigen der Richter vergleichen. Doch nicht nur die Reitsportfans kommen auf ihre Kosten. Beim Turnier in Aachen erfahren SAP-Kunden, dass das GPS-Tracking zum Beispiel auch auf ihr Kühlgut in der Logistikkette anwendbar ist. Und nicht zuletzt geht es dem Software-Giganten darum zu zeigen, dass SAP-Lösungen auch Spaß machen können.

In Walldorf war bei der S-Gruppe Dressur auch die erste Vorsitzende des Reit- und Rennvereins Walldorf, Susanne Hellmann, dabei. Sie freut sich über die Werbung für ihren Verein und ist begeistert von der sympathischen "Reitlehrerin". "Sie geht achtsam mit Pferd und Reiter um und ist eine der wenigen Reitmeister - die einzige Frau." Inzwischen hat die Trainingseinheit Springen begonnen und Ingrid Klimke lobt wieder ihre Schülerinnen: "Das ist toll, Silke, der scharfe Blick und wie du durch die Ohren auf das Hindernis fokussiert bist!"