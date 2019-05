Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag wurden auch die Ortschaftsräte neu gewählt, unter anderem in Tairnbach (unser Bild zeigt symbolisch das Schloss). Foto: Pfeifer

Baiertal: CDU bleibt eine Macht

(oé) Auch wenn die CDU in Baiertal prozentual Einbußen hinnehmen muss und einen Sitz verliert, so bleibt sie doch eine Macht mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie die beiden nächst platzierten Parteien. Erstaunlich ist das Abschneiden der SPD (übrigens ebenso wie in Schatthausen). Sie überholt nach Stimmenzahl und Prozentpunkten die Grünen, verweist diese auf Rang drei und gewinnt einen Sitz hinzu. Die Grünen hingegen mussten (entgegen dem allgemeinen Trend) in Baiertal einen Sitz abgeben. Die Freien Wähler wiederum haben ihr Ergebnis praktisch verdoppelt und sind jetzt mit zwei Sitzen im Ortschaftsrat vertreten. Jochen Filsinger erreichte dabei mit 1879 Stimmen die höchste Stimmenzahl aller Bewerber. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,10 Prozent fast zehn Prozentpunkte höher als 2014.

CDU

Erreichte Stimmen: 9477 (9313); in Prozent: 42,02 (47,96); Anzahl der Sitze: 5 (6); gewählt sind: Markus Grimm (1540), Michael Glaser (1203), Christian Filsinger (1095), Jörg Deckarm (1018), Nicole Ritzhaupt (924).

SPD

Erreichte Stimmen: 4848 (4087); in Prozent: 21,50 (21,05); Anzahl der Sitze: 3 (2); gewählt sind: Marianne Kammer (1061), Prof. Gert Weisskirchen (910), Dominik Vogel (594).

Grüne

Erreichte Stimmen: 4548 (4347); in Prozent: 20,17 (22,39); Anzahl der Sitze: 2 (3); gewählt sind: Britta Eger (975), Susanne Schmieder-Kieninger (937).

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 3679 (1672); in Prozent: 16,31 (8,61); Anzahl der Sitze: 2 (1); gewählt sind: Jochen Filsinger (1879), Daniel Schmitt (921).

Schatthausen: SPD überholt Grüne

(oé) Fast überall hat die SPD bei diesen Wahlen verloren. Anders jedoch in Schatthausen (und Baiertal). Hier gewinnt die SPD hinzu und kann sogar die Grünen überholen, die bislang drittstärkste Kraft waren. Zwar haben auch die Grünen zugelegt, aber weniger stark als die Sozialdemokraten. Deshalb rutschen sie auf Platz vier ab. Ansonsten ändert sich wenig in Schatthausen. Die Freien Wähler bleiben stärkste Kraft (mit prozentual leichten Verlusten), die CDU landet auf Rang zwei (wobei der Abstand gegenüber der letzten Ortschaftsratswahl etwas größer geworden ist). Bei der Sitzverteilung hat sich nichts geändert. Alle Listen ziehen mit derselben Sitzzahl in den neuen Ortschaftsrat ein wie beim letzten Mal. Die Wahlbeteiligung war mit 70,65 Prozent enorm und lag über zwölf Prozentpunkte höher als bei der Wahl vor fünf Jahren.

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 2647 (2291); in Prozent: 30,88 (31,45); Anzahl der Sitze: 3 (3); gewählt sind: Harry Schilles (722), Lutz Römmer (465), Markus Schmidt (410).

CDU

Erreichte Stimmen: 2350 (2280); in Prozent: 27,41 (31,30); Anzahl der Sitze: 3 (3); gewählt sind: Barbara Dortants (620), Dr. Florian Lietzmann (491), Werner Philipp (448).

SPD

Erreichte Stimmen: 1879 (1313); in Prozent: 21,92 (18,03); Anzahl der Sitze: 2 (2); gewählt sind: Lothar Hoffmann (411), Elfriede Imbeck (354).

Grüne

Erreichte Stimmen: 1697 (1400); in Prozent: 19,80 (19,22); Anzahl der Sitze: 2 (2); gewählt sind: Barbara Schröder (378), Rolf Hoffmann (288).

Rotenberg: Freie Wähler legen zu

(oé) Anders als in Malschenberg kann sich die CDU in Rotenberg einigermaßen behaupten. Zwar verliert auch sie Stimmen und Prozentpunkte (minus neun Prozent), doch erlebt sie keinen Erdrutsch wie die Christdemokraten in Malschenberg und kann ihre vier Sitze behalten. Die Freien Wähler legen erneut zu, kommen jetzt auf über 37 Prozent und behaupten ihre drei Sitze. Auch die SPD kann ihren Sitz verteidigen. Nicht gereicht für einen Sitz im Ortschaftsrat hat es für die FDP, die gut vier Prozent erreicht. Auch in Rotenberg war die Wahlbeteiligung mit 65,93 Prozent hoch, vor fünf Jahren waren es nur 52,91 Prozent.

CDU

Erreichte Stimmen: 1525 (1676); in Prozent: 43,51 (52,52); Anzahl der Sitze: 4 (4); gewählt sind: Volker König (384), Katrin Wagner (287), Bernd Harth (203), Jürgen Matz (173).

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 1316 (1004); in Prozent: 37,55 (31,46); Anzahl der Sitze: 3 (3); gewählt sind: Franz Sieber (392), Bedri Dalloshi (274), Dr. Rebecca Sinn (225).

SPD

Erreichte Stimmen: 520 (511); in Prozent: 14,84 (16,01); Anzahl der Sitze: 1 (1); gewählt ist: Elke Uhrig (229);

FDP

Erreichte Stimmen: 144 (-); in Prozent: 4,11 (-); Anzahl der Sitze: 0.

Malschenberg: Tiefer Sturz für die CDU

(oé) In Malschenberg sind die Veränderungen wirklich dramatisch. Die CDU wird glatt halbiert und sackt von 47,28 auf 23,57 Prozent ab. Fast genauso steil geht es für die Freien Wähler nach oben. Sie werden mit 53,28 Prozent stärkste Kraft und gewinnen 18,35 Prozent hinzu. Während die CDU einen Sitz verliert, gewinnen die Freien Wähler einen hinzu. Weitgehend stabil bleibt die SPD, die ihren Sitz im Ortschaftsrat verteidigen kann. Die erstmals in Malschenberg angetretene FDP kann zwar gut sieben Prozent erreichen, verfehlt aber einen Sitz im Ortschaftsrat. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,59 Prozent, vor fünf Jahren waren es nur 45,44 Prozent.

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 3011 (1637); in Prozent: 53,28 (34,93); Anzahl der Sitze: 3 (2); gewählt sind: Ludwig Schäffner (909), Stephan Hakala (790), Gerda Nagel (402).

CDU

Erreichte Stimmen: 1332 (2216); in Prozent: 23,57 (47,28); Anzahl der Sitze: 2 (3); gewählt sind: Jürgen Steger (423), Christian Elsässer (409).

SPD

Erreichte Stimmen: 895 (834); in Prozent: 15,84 (17,79); Anzahl der Sitze: 1 (1); gewählt ist: Wolfgang Mayer (269).

FDP

Erreichte Stimmen: 413 (-); in Prozent: 7,31 (-); Anzahl der Sitze: 0.

Horrenberg-Balzfeld: Gewinner ist die SPD

(rö) Deutlich verschoben haben sich die Machtverhältnisse im Ortschaftsrat Horrenberg-Balzfeld. Hatte die CDU in den letzten fünf Jahren gegenüber der SPD mit acht zu zwei Sitzen eine komfortable Mehrheit, ist diese jetzt ziemlich geschrumpft: Die CDU verliert mit nur noch 55,5 Prozent der Stimmen (2014 waren es 79,09) zwei Sitze, die beide an die SPD gehen, andere Parteien oder Listen waren nicht angetreten. Kurios: Für die zehn zu vergebenden Sitze hatte die CDU nur neun Kandidaten ins Rennen geschickt, bei der SPD waren es sogar nur sieben. Auch personell ändert sich einiges: Bei der CDU waren die bisherigen Ortschaftsräte Hans Bertich und Evelyn Görlitz nicht mehr zur Wahl angetreten. Birgit Holzwarth wurde nicht mehr gewählt, genauso ging es bei der SPD Hans-Joachim Janik. Damit besteht die Hälfte des künftigen Ortschaftsrats aus neu gewählten Räten. Die Wahlbeteiligung kletterte von 52,38 auf 66,92 Prozent.

CDU

Erreichte Stimmen: 8531 (10 126); in Prozent: 55,50 (79,09); Anzahl der Sitze: 6 (8); gewählt sind: Harald Seib (1907), Martin

Engelhardt (1441), Markus Grimm (1109), Sabine Dürk (850), Thomas Christ (840), Michaela Dumbeck (735).

SPD

Erreichte Stimmen: 6839 (2677); in Prozent: 44,50 (20,91); Anzahl der Sitze: 4 (2); gewählt sind: Josef Blum (1361), Gudrun Zwirner-Frei (1215), Lars Janson (1115), Leonard Grünberg (976).

Tairnbach: CDU verliert Sitz an Grüne

(rö) Die Zeiten der absoluten Mehrheit sind für die CDU in Tairnbach vorbei, künftig hat man nur noch fünf (statt bisher sechs) der zehn Sitze im Gremium. Den von der CDU verlorenen Sitz haben sich die erstmals zur Ortschaftsratswahl angetretenen Grünen gesichert, die mit nur zwei Kandidaten aus dem Stand über zehn Prozent der Wählerstimmen sammeln konnten. Die Freien Wähler haben gegenüber vor fünf Jahren zwar über sieben Prozent verloren (28,03 statt 35,7 Prozent), bleiben aber trotzdem bei drei Sitzen, für die SPD gibt es bei einem fast identischen Ergebnis erneut einen Sitz. Bei der CDU wurden Veronika Gückel und Harald Benz nicht mehr gewählt, ebenso bei den Freien Wählern Helga Groß, für die SPD war Oliver Kraut nicht mehr zur Wahl angetreten. Der bisherige Freie-Wähler-Rat Dr. Ralf Kau kandidierte dieses Mal für die Grünen und wurde auch gewählt.

CDU

Erreichte Stimmen: 3346 (3266); in Prozent: 54,81 (57,84); Anzahl der Sitze: 5 (6); gewählt sind: Rüdiger Egenlauf (708), Steffen Becker (448), Klaus Müller (353), Christian Kubin (345), Peter Becker (320).

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 1711 (2016); in Prozent: 28,03 (35,7); Anzahl der Sitze: 3 (3); gewählt sind: Reinhold Sauer (460), Martina Quentin (247), Dennis Ewert (240).

Grüne

Erreichte Stimmen: 663 (-); in Prozent: 10,86 (-); Anzahl der Sitze: 1 (-); gewählt ist: Dr. Ralf Kau (392).

SPD

Erreichte Stimmen: 385 (365); in Prozent: 6,31 (6,46); Anzahl der Sitze: 1 (1); gewählt ist: Wolfgang Hassfeld (203).