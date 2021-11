Mühlhausen. (obit) Auch in Mühlhausen und Rettigheim wird es 2021 keinen Weihnachtsmarkt geben. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Montag mit. Demnach müssen die Märkte wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und den steigenden Infektionszahlen erneut abgesagt werden. Eine Durchführung für die Gemeinde, die örtlichen Vereine und Gruppen sowie für die Händler sei nicht möglich, heißt es in der Mitteilung.

Eigentlich hätte es in Mühlhausen und seinen Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach sogar drei Märkte geben sollen. Der Markt in Tairnbach wurde bereits vor eineinhalb Wochen abgesagt. Der Markt in Mühlhausen – mit etwa 20 Ständen – war für das zweite Adventswochenende vom 4. Dezember bis 5. Dezember geplant. Der Markt in Rettigheim sollte vom 26. November bis zum 27. November stattfinden.

Update: Montag, 15. November 2021, 18.29 Uhr

Wo und wie finden Weihnachtsmärkte statt?

Die RNZ hat bei den Gemeinden und Veranstaltern in der Region nachgefragt. Teilweise mit Beschränkungen, manch einer fällt ganz aus.

Von Paul Körner und Tobias Törkott

Wiesloch/Region. Im November beginnt bei vielen Menschen alljährlich die Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte. Die meisten starten bereits am ersten Adventswochenende. Bei größeren Märkten, wie beispielsweise in Wiesloch, wabert der Geruch von Glühwein, Bratwurst oder Lebkuchen sogar mehr als drei Wochen durch die Innenstadt.

Wegen der Corona-Pandemie fielen schon 2020 nahezu alle Weihnachts- oder Adventsmärkte aus. 2021 finden wieder einige statt, wenn auch in abgespeckter Version, mit Einlassbeschränkungen oder anderen Regeln. Das ist auch abhängig von der geltenden Warnstufe des Landes Bade-Württemberg. Die RNZ hat bei den Gemeinden der Region einmal nachgefragt, was für die weihnachtliche Zeit geplant ist – alles aber unter Vorbehalt.

Wiesloch: Zwischen Marktplatz und evangelischem Kirchplatz wird es in der Weinstadt wieder beim "Wieslocher Weihnachtszauber" besinnlich.Noch ist die Stadtverwaltung zuversichtlich, dass der Markt vom 26. November bis zum 19. Dezember stattfinden kann. Neben Essen und Trinken wird es auch Kunsthandwerksstände geben. In einem Zelt sollen zusätzlich Bands auftreten. Derzeit ist geplant, die "Bändchen-Regel" des Landes Baden-Württemberg umzusetzen. "Überall dort, wo die 3-G-Regeln gelten und überprüft werden müssen, kann das zuvor an einer Extra-Hütte ausgegebene Bändchen unkompliziert vorgezeigt werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Abgegrenzt werden können die Bereiche in der Innenstadt wohl nicht.

Walldorf: Bereits 2020 fand der sogenannte Mini-Weihnachtszauber auf der Drehscheibe statt. Damals boten vier Hütten an zwei Wochenenden verschiedene Waren an – wohlgemerkt kein Essen und Trinken. Mit einem ähnlichen Konzept geht der Markt auch in diesem Jahr an den Start. Dieses Mal sollen es aber sechs Stände sein, die Honig, Taschen, Schmuck, Deko, Karten oder auch Kleidung verkaufen, so die Organisatoren der Walldorfer Werbegemeinschaft. Der Markt findet von Donnerstag, 2. Dezember, bis Samstag, 4. Dezember, und in der Woche darauf von Donnerstag, 9. Dezember, bis Samstag, 11. Dezember, statt. Donnerstags und freitags öffnen die Stände von 12 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Veranstalter versprechen sich mehr Kundschaft für die Standbetreiberinnen und -betreiber, da während der Geschäftszeiten mehr Menschen unterwegs sind. Zudem spielen Ensembles der Stadtkapelle Weihnachtslieder im Rahmen der Flutopferhilfe Ahrtal am Freitagabend, 11. Dezember, und Samstagmittag, 12. Dezember. Eine Zugangsbeschränkung soll es nicht geben.

In Walldorf gibt es dieses Jahr erneut nur eine Mini-Variante, ohne Speis und Trank. Foto: Pfeifer

Dielheim: Am Samstag, 4. Dezember, und am Sonntag darauf findet auf dem Dielheimer Dorfplatz der 25. Weihnachtsmarkt statt. Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Auch der Musikverein wird spielen. Danach wird Bischof Nikolaus erscheinen und Geschenke an die Kleinen verteilen. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14.30 Uhr. Gleich zu Beginn gibt es von Bischof Nikolaus erneut Geschenke, ebenso gegen 17 Uhr. Ebenfalls um 17 Uhr veranstaltet der Musikverein ein Adventskonzert in der Pfarrkirche. Das Veranstaltungsende wurde für Sonntag auf 21 Uhr und für Samstag auf 22 Uhr festgelegt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten neben Musik auch viele Köstlichkeiten. Außerdem wird Handwerkskunst angeboten. Die bis dahin geltenden Hygiene-Regelungen müssen eingehalten werden und werden kontrolliert.

Malsch: In dem Weinort wird es 2021 keinen Weihnachtsmarkt geben. Das teilten die Freien Wähler mit, die den Markt sonst organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen, wie Abstandsgebot, Maskenpflicht, Hygienekonzept, 2- oder 3-G-Regel und auch aus Kapazitätsgründen nicht möglichen Kontrollen der Zugänge auf dem Dorfplatz, ist es den Freien Wählern nicht möglich, den Weihnachtsmarkt im üblichen Rahmen durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung. "Wir bedauern das sehr, die Situation und die damit einhergehenden Maßnahmen lassen aber keine andere Entscheidung zu", so die Freien Wähler. Normalerweise hätte der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende, 4. Dezember, stattfinden sollen.

Mühlhausen: Eigentlich drei, nun aber "nur" zwei Weihnachtsmärkte gibt es in Mühlhausen und Rettigheim. Die Adventsveranstaltung in Tairnbach wurde abgesagt. Der Adventsmarkt Mühlhausen findet am zweiten Adventswochenende vom 4. Dezember bis 5. Dezember statt. Der Markt in Rettigheim wird bereits ein Wochenende zuvor ausgerichtet: unter den Linden vom 26. November bis zum 27. November. Der Markt in Tairnbach hätte am 26. November in der Dreschhalle stattfinden sollen. Derzeit soll es nach Angaben der Gemeinde – zumindest für den großen Markt in Mühlhausen – eine Zugangsbeschränkung geben. Wie diese genau aussieht, entscheidet sich bei einer Sitzung in der kommenden Woche. Möglich ist entweder ein abgeriegelter Bereich mit einer Einlasskontrolle oder es kommt die "Bändchen-Regel" des Landes Baden-Württemberg zum Einsatz. Das Gelände soll generell etwas "entzerrt" werden, um den Platz weitläufiger zu machen, so die Verwaltung. Die Möglichkeit, den Markt stattfinden zu lassen,sei gegeben, heißt es aus dem Mühlhausener Rathaus. Zusätzlich ist auch eine Kunstausstellung geplant. In Mühlhausen sollen 20 Stände auf die Besucherinnen und Besucher warten, darunter auch neue Standbetreiberinnen und -betreiber. Auf der Bühne wird es Gesangs- und Musikaufführungen geben.

Gebäck und Mandarinen gibt es aber nur auf den Märkten, die eine Essens- und Getränkeausgabe anbieten. Foto: Pfeifer

Rauenberg: Der Rauenberger Weihnachtsmarkt ist der späteste in der Region. Am dritten Adventswochenende, also von Freitag, 10. Dezember, bis Sonntag, 12. Dezember, soll der Markt auf dem Rathaus- und Kirchplatz stattfinden. Normalerweise kommen mehr als 20 Standbetreiberinnen und -betreiber. Dieses Jahr werden nach Angaben der Verwaltung aber etwas weniger teilnehmen. Das Areal wird zur besseren Durchführung der dann geltenden Corona-Maßnahmen wohl abgegrenzt.

St. Leon-Rot: Der Weihnachtsmarkt in St. Leon-Rot kann stattfinden. Am zweiten Adventswochenende – 4. Dezember bis 5. Dezember – findet der Markt auf dem Dorfplatz zwischen Harres und Rathaus statt. Am Samstag ab 16 Uhr wird dieser von Bürgermeister Alexander Eger eröffnet. Die Stände schließen um 22 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, wird es zwischen 11 und 21 Uhr auf dem Dorfplatz weihnachtlich. Mehr als 20 Verkaufshütten soll es laut Gemeinde geben. Dazu wird auf der Bühne gesungen und musiziert. Hinsichtlich der Corona-Regeln wird das Gelände auf dem Dorfplatz aber in diesem Jahr eingezäunt, dazu wird der Einlass kontrolliert. Derzeit gilt die 3-G-Regel. Eine Umsetzung der 2-G-Regel, nach der nur geimpfte und genesene Personen Zutritt zum Weihnachtsmarkt haben, ist bisher von Seiten der Gemeinde nicht geplant.