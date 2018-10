Unser Archiv-Foto zeigt die Auftaktveranstaltung des Jahres 2016 am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch: ein Zeitungsfrühstück mit intensiver Lektüre der RNZ. In diesem Jahr startet das Projekt am 5. November, voraussichtlich am Gymnasium in Walldorf. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch. (oé) Die Zahlen des neuen Unterrichtsprojekts "Schüler machen Zeitung" sind absoluter Rekord: An der fünften Auflage des medienpädagogischen Kurses für Acht- bis Zehntklässler beteiligen sich diesmal sage und schreibe 19 Klassen aus sieben Schulen - knapp 450 Schüler insgesamt. "Eine enorme Steigerung", freut sich Petra Wolff von der Medienagentur "Promedia Wolff", die das Projekt von Anfang an organisiert und pädagogisch betreut. Die Teilnahme habe von Jahr zu Jahr zugenommen, so die Medienpädagogin. "Ich denke, es hat sich herumgesprochen - auch dank der Berichterstattung im Lokalteil der RNZ."

Die enge Verbindung mit der Tageszeitung vor Ort ist ein zentrales Merkmal von "Schüler machen Zeitung", das wieder von der Sparkasse Heidelberg als Partner gesponsert wird. Während des Projektzeitraums (diesmal vom 5. bis 30. November) wird die RNZ täglich kostenlos in die teilnehmenden Klassen der jeweiligen Schule geliefert. Mit von der Partie sind diesmal die Albert-Schweitzer-Schule in Wiesloch, das Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot, das Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch und das Gymnasium Walldorf sowie die Kraichgau-Gemeinschaftsschule Mühlhausen, die Gerbersruh-Werkrealschule (und Gemeinschaftsschule) Wiesloch und "last but not least" die Bertha-Benz-Realschule in Wiesloch.

Anhand der täglichen Zeitungslektüre können die Kinder und Jugendlichen in den kommenden Wochen nicht nur ihre Lesekompetenz schulen, sie erfahren auch alles über Aufbau und Struktur des klassischen Mediums Tageszeitung und über die unterschiedlichen Textsorten, die in einer Zeitung vorkommen: von der klassischen Nachricht über Rezension und Musik- oder Theaterkritik bis hin zum Kommentar und der Reportage. "Es geht um Medienbildung", umschreibt Petra Wolff Sinn und Zweck des Projekts. "Darum, dass die Schüler lernen, sich aus seriösen Quellen zu informieren und diese von sogenannten ’Fake News’ zu unterscheiden." Nicht zuletzt mache dies die Kinder auch stolz, weiß die erfahrene Medienpädagogin, "weil sie mitreden können".

Nun ist es kein Geheimnis, dass sich Kinder und Jugendliche heutzutage vor allem über elektronische und soziale Medien austauschen und informieren. Warum also gerade die Tageszeitung? "Weil sie eine seriöse Informationsquelle ist", unterstreicht die Chefin von Promedia Wolff. Hier würden Daten und Fakten von professionellen Journalisten geprüft und recherchiert. Außerdem biete eine Tageszeitung so viele Themen, dass "für jeden etwas dabei ist" - gerade auch für Kinder und Jugendliche, so Petra Wolff.

Einer neuen Studie zufolge wollen die Schüler schnell Bescheid wissen über Themen, die sie selbst betreffen: Das aktuelle Weltgeschehen steht dabei an der Spitze, gefolgt von "Ausbildung und Beruf" oder Musik. Auch die Umwelt sowie welt- und bundespolitische Themen spielen eine wichtige Rolle, nicht zu vergessen Fragen zur Ernährung, der Sport und das regionale Geschehen in der eigenen unmittelbaren Lebenswelt - alles Themen, die in Tageszeitungen traditionell eine prominente Rolle spielen.

Weil aber bekanntlich alle Theorie grau ist, lebt "Schüler machen Zeitung" gerade auch von seinem praktischen Teil: So können Schüler in eine Redaktion hineinschnuppern, bei Unterrichtsbesuchen eines Redakteurs aus erster Hand Einblicke in den Journalisten-Alltag gewinnen oder im Druckhaus erleben, wie eine Zeitung in der Nacht maschinell entsteht.

Vor allem aber dürfen die Schüler selbst einmal in die Reporterrolle schlüpfen, sich interessante Themen suchen und darüber schreiben. Recherchetermine, etwa des Projektpartners Sparkasse, bieten dafür entsprechende Anregungen. Und natürlich werden die Beiträge der Nachwuchs-Reporter auch veröffentlicht: sei es in der Lokalausgabe der RNZ oder aber in einer eigenen Beilage im kommenden Frühjahr.