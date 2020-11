Von Tim Kegel

Östringen. Messerstecherei unter 13-Jährigen: Ein schwer verletztes Schulkind musste am Montagvormittag an der Östringer Thomas-Morus-Realschule laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Beamten auf Nachfrage erklärten. Der gleichaltrige Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Es habe im Vorfeld der Tat "zwischen den Schülern seit Monaten Streitigkeiten" gegeben, hieß es in einer Meldung aus dem Karlsruher Polizeipräsidium.

Traumatische Minuten, kurz nach 10 Uhr, die die Siebtklässler wohl nicht so schnell vergessen werden: Die beiden Jungen besuchen verschiedene Klassen; kurz nach der Pause soll der mutmaßliche Angreifer nach Polizei-Schilderungen in das Klassenzimmer seines Opfers gekommen sein und mehrfach auf den Oberkörper des Jungen eingestochen haben. Die Klassenkameraden mussten die Tat mit ansehen. Viele Details blieben jedoch bis zuletzt unklar, etwa, wer den Angreifer gestoppt hat. Die Realschule war am Nachmittag nur über Anrufbeantworter erreichbar. Beim zuständigen Karlsruher Regierungspräsidium verwies man auf die "laufenden Ermittlungen" und auf die Polizei.

Dort heißt es, dass – kurz nach dem Eingang eines Notrufs gegen 10.35 Uhr – mehrere Streifen zu dem Schulzentrum gefahren seien. Lehrer hatten da wohl schon mehrere Klassen aus dem Umfeld auf die Klassenzimmer verteilt. Einem Lehrer sei es schließlich gelungen, den mutmaßlichen Angreifer in einem Zimmer zu "separieren". Kurze Zeit später hätten Beamte den Jungen vorläufig festnehmen können. Die Tatwaffe – ein nicht näher beschriebenes Messer – sei sichergestellt worden.

Die Schulgemeinschaft stand unter Schock, wie aus Chatprotokollen von Eltern hervorgeht, die der Redaktion vorliegen. Dort wird geschildert, wie sich eine Schulklasse mithilfe von Tischen und Stühlen im Zimmer verbarrikadierte, aus Sorge, dass ein Verriegelungsmechanismus, der eigentlich für Amok-Taten konzipiert ist, nicht funktionieren könnte. Zwei Schüler, die zu dem Zeitpunkt "am stabilsten/gefasst waren" hätten der Lehrerin beim Bau der Barrikade geholfen. Eine Schülerin aus einer Nachbarklasse spricht davon, "das Messer und viel Blut gesehen" zu haben. Der Mitschüler sei "operiert worden", der Beschuldigte sei von Verwandten abgeholt worden. Ein anderer Junge sagt: "Fast alle haben geweint." Eine Mutter ist fassungslos: "Kaum aus den Windeln heraus – wie verroht muss man sein, so etwas zu machen?", fragt sie.

Auch per Durchsage sei vor der Gefahr gewarnt worden. Seelsorger und Betreuer kümmerten sich um die verängstigten Schüler und die inzwischen an den Ort des Geschehens geeilten Eltern. Erst kurz vor 13 Uhr wurden die Kinder und Jugendlichen klassenweise von Lehrern aus der Schule begleitet, mit Bussen wurden sie abgeholt. Bis zum Nachmittag blieben mehrere Polizeistreifen vor Ort.

Um Beruhigung war man an der Schule am späten Nachmittag bemüht: Eine Stellungnahme hatte man da bereits den Eltern zugesandt. Den knappen Zeilen zufolge gehe es dem verletzten Schüler "den Umständen entsprechend gut". Entgegen der Polizeischilderung, die vom Einsatz eines Rettungshubschraubers berichtet, sagt die Schule, dass der schwer verletzte Junge "mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht" worden sei.

Die Tat, die so viele entsetzt hat, wird beschrieben als "eine rein private Angelegenheit zweier Schüler, die zufällig in der Schule ausgeführt wurde". Über die seit Monaten andauernde Fehde, von der die Polizei weiß, ist in dem Schul-Schreiben nichts zu erfahren. Darüber hinaus bestehe, wie es darin weiter heißt, "kein politischer, rassistischer, religiöser Hintergrund". Auch habe es sich nicht um einen Amoklauf gehandelt. Ein Amokalarm sei ausgelöst worden, weil "die Türen der Klassenzimmer bis zur Klärung der Situation zur Sicherheit verriegelt wurden".

Update: Montag, 23. November 2020, 19.01 Uhr

13-jähriger Schüler verletzt Mitschüler mit Messer schwer

Polizei mit mehreren Streifen vor Ort - Schüler stritten schon seit Monaten

Östringen. (RNZ/dpa/mare) Aufregung in Östringen: An der Realschule ist es am Montagmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Ein 13-jähriger Schüler soll am Montagvormittag an einer Schule in Östringen einen gleichaltrigen Mitschüler mit dem Messer angegriffen und verletzt haben. Zunächst wurde gegen 10.35 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein Schüler an der Schule mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei.

Daraufhin wurden mehrere Streifen an die Schule beordert. Die Schüler wurden von den Lehrern in die Klassenzimmer gebracht. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 13-Jährige, der von einem Lehrer in einem Zimmer separiert worden war, vorläufig festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Der schwerverletzte Schüler wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Betreuung der Schüler und der an der Schule eingetroffenen Eltern wurden Seelsorger und Betreuer eingesetzt.

Bis 13 Uhr hatten alle Klassen das Schulgebäude verlassen. Mehrere Beamte überwachten in der Schule, dem Schulhof und den Abfahrtsstellen der Schulbusse die Situation. Insgesamt waren fast 60 Polizeibeamtinnen und Beamte eingesetzt.

Der Polizeieinsatz war gegen 14.30 Uhr beendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen zwischen den Schülern seit Monaten Streitigkeiten. Beide gehen in verschiedene 7. Klassen an der Schule. Nach der Pause soll der Angreifer in das Klassenzimmer des Mitschülers gekommen sein und dem 13-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben.

Update: Montag, 23. November 2020, 15.11 Uhr