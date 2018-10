Rauenberg/Sinsheim/Lobbach. (pol/rl) Ein eskalierter Familienstreit in Rauenberg sorgte für einen größeren Polizeieinsatz inklusive Verfolgungsjagd am Samstagabend. Ausgangspunkt war der Streit eines 22-Jährigen mit seinen Eltern in der elterlichen Wohnung. Ersten Informationen der Polizei zufolge stand der junge Mann dabei unter Drogeneinfluss. Im Verlauf des Streits kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten. Schließlich lief der 22-Jährige gegen 23.45 Uhr aus der Wohnung und fuhr mit dem Auto der Mutter davon.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei entdeckte den 22-Jährigen und wollte seinen Wagen anhalten. Der junge Mann gab jedoch Gas und fuhr schließlich auf die Autobahn A6 in Richtung Heilbronn. Zwei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

An der Ausfahrt Sinsheim fuhr er ab. Als ihn ein Streifenwagen an einer roten Ampel überholen wollte, streifte der 22-Jährige den Streifenwagen. Dann raste er über die Bundesstraßen B39 und B292 in Richtung Aglasterhausen weiter.

Sämtliche Überholversuche der Beamten scheiterten, da der 22-Jährige in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin folgten die Streifen ihm im sicheren Abstand bei moderater Geschwindigkeit, um den Einsatz eines "Stopp-Sticks" vorzubereiten. Diese ausrollbaren Nagelketten liegen auf der Straße und durchlöchern die Autoreifen beim Überfahren. Hierdurch entweicht die Luft langsam aus den Reifen und das Fahrzeug bleibt nach wenigen hundert Metern liegen.

Als der 22-Jährige dann von Aglasterhausen über die Landesstraße L532 in Richtung Lobbach fuhr, legte die Polizei am Ortseingang von Lobbach-Waldwimmersbach, Abzweig in Richtung Haag, einen "Stopp-Stick" auf die Fahrbahn.

Wie geplant rollte der Wagen aus und blieb kurz nach dem Kreisverkehr in Höhe des Golfplatzes Lobenfeld in Richtung Wiesenbach im Straßengraben liegen. Damit endete die Verfolgungsjagd gegen 0.30 Uhr nach insgesamt 40 Kilometern. Der 22-Jährige wurde unverletzt festgenommen.

In seinem Wagen fand die Polizei zwei Messer sowie geringe Mengen Haschisch und Spice. Der 22-Jährige kam nach einer Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung aufgrund seiner psychischen Labilität in eine Klinik. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei vermutet, dass der 22-Jährige auf seiner Fahrt von Rauenberg, über Sinsheim und Aglasterhausen bis nach Lobbach mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet hat. Diese Autofahrer werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.