Rauenberg. (jdh) Unter dem Motto "Sing for Stella" fand in der Kulturhalle in Rauenberg ein großes Benefizkonzert für die an Hämophagozytische Lymphohistiozytose erkrankte vierjährige Stella aus Rauenberg statt. Der Musiker "Paule Panther" hatte über groß angelegte Typisierungsaktionen in Rauenberg und Ansbach, an denen über 2000 Personen teilnahmen, von Stellas Krankheit erfahren und organisierte das Konzert zusammen mit den "Los Amigos Rawhill" - bei denen er selbst Mitglied ist. Lokale Sponsoren unterstützten das Konzert mit Brötchen, Wurst oder Geld. Nachdem bei der Typisierungsaktion ein Stammzellenspender gefunden werden konnte, waren hohe Kosten entstanden, für die man sich durch das Konzert weitere Spenden erhoffte.

Das Publikum rückte in der gut zur Hälfte gefüllten Halle jedoch schon bald enger zusammen, als "Paule Panther" im "Superman"-Shirt mit seiner Band "Paule Panthers Groove Club" die Bühne betrat und einen ersten Song spielte. Indra Wahl-Hartmann von den Art Donuts konnte schließlich das Eis vollends brechen. Zu ihren Songs wurde kräftig mitgetanzt, mitgeklatscht und mitgesungen. Sie fasste zusammen: "Ihr seid super in Stimmung!" Und in der blieb das Publikum dann auch bei den Auftritten der weiteren Gäste Oliver Rosenberger, Torsten Baier und Walter Batzler, Musica Jay und Stefan Koch, Fabian Daut und Athi Sananikone.

Neben den Karten für den Abend gab es auch CDs und Verpflegung zu kaufen - alle Erlöse sollen an Stella gehen.