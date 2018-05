Rauenberg. (aot) Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die Haushaltsführung der Stadt Rauenberg und ihres Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Jahre 2010 bis 2015 geprüft. Das Ergebnis wurde zunächst den Amtsleitern und Fraktionssprechern vorgelegt. In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung erläuterten nun Bürgermeister Peter Seithel und Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald den Bericht dem ganzen Gremium.

Darin wird festgestellt, dass die "finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt im Prüfungszeitraum nicht zufriedenstellend sind". Grund ist die hohe Belastung durch eine unvorhergesehene Gewerbesteuerrückerstattung von 7,2 Millionen Euro. Da die Stadt in dieser Zeit ihre liquiden Mittel vollständig aufgebraucht und die Verschuldung massiv erhöht habe, seien "die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung" nicht gesichert.

Bei einem Fehlbetrag von 5,3 Millionen Euro hätten die Erträge nicht mehr ausgereicht, um die laufenden Aufwendungen zu decken, es konnten keine Mittel erwirtschaftet werden, um Investitionen zu finanzieren, und Kredite in Höhe von 1,6 Millionen Euro mussten mit Fremdmitteln getilgt werden. Die Prüfer stellen weiter fest, dass trotz der Haushaltsschwäche im Prüfungszeitraum nahezu 21 Millionen Euro für Investitionen ausgegeben wurden, etwa 75 Prozent mehr als im vorausgegangenen Prüfungszeitraum.

Aber es gab auch Erfreuliches. In der mittelfristigen Finanzplanung für 2016 bis 2020 kann die Stadt eine spürbare Leistungsverbesserung erwarten, denn es werde ein Überschuss von 1,1 Millionen Euro erwartet, mit dem man den Ressourcenverbrauch voll erwirtschaften könne. Für Investitionen stehen allerdings nur "bescheidene" 1,9 Millionen zur Verfügung. Zur nachhaltigen Absicherung wird geraten, die Ausgaben kritisch zu überprüfen und die Einnahmemöglichkeiten bei Gebühren, Entgelten und Steuern angemessen auszuschöpfen.

Für Susanne Snoj (CDU) ist die finanzielle Lage der Gemeinde "nicht optimal", das liege vor allem an den unterdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen. Bürgermeister Seithel sprach sich aber gegen eine Erhöhung des Hebesatzes aus, da er schon ungefähr im Landesdurchschnitt liege. Um die Einnahmen zu erhöhen, bleibe nur die Erschließung neuer Gewerbegebiete. In absehbarer Zeit könne man aber nur das Gewerbegebiet Hohenstein-Schanzeneck in Malschenberg erschließen. Weitere Gebiete müssten erst in den Regionalplan aufgenommen werden.

Rolf Becker (Freie Wähler) wies darauf hin, dass ohne die einmalige hohe und nicht vorausplanbare Gewerbesteuerrückzahlung die Finanzlage "prächtig" gewesen wäre. Harald Schäffner (CDU) forderte Verwaltung und Gemeinderat auf, "in Zukunft keinen Luxus zu betreiben", und laut Jürgen Steger (CDU) fehlt es an Flächen für die Wohnbebauung. Elke Uhrig (SPD) machte auf die im Prüfbericht festgestellte unterdurchschnittliche Belegung des Stellenplans aufmerksam. Das habe zwar zu Einsparungen geführt, aber auch zu einer Mehrbelastung der Beschäftigten.

Mit Blick auf die verbesserte Finanzlage im Kernhaushalt im Jahr 2016 hatte die GPA empfohlen, dem Eigenbetrieb Abwasser ein tilgungsfreies Darlehen zu gewähren, da der Eigenbetrieb die Kredittilgungen nicht aus eigenen Mitteln aufbringen könne. Der Gemeinderat stimmte der Aufnahme des tilgungsfreien Darlehens in Höhe von 1,6 Millionen Euro zu. Der Zinssatz beträgt 2,5 Prozent, die Zinsen werden über die Gebühren finanziert.