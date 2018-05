Stefan Krebs (li.) und Karl Klein diskutierten mit Vertretern des Mittelstands in Rauenberg zum Thema Digitalisierung. Foto: Busse

Rauenberg. (bus) Wenn Stefan Krebs, der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung für Informationstechnologie und als "Chief Information Officer" (CIO) für die IT-Strategie der gesamten Landesverwaltung verantwortlich, in der Vergangenheit seine Familie zu einer Grillparty einladen wollte, hagelte es von allen Seiten nur Absagen: aufgrund seiner bislang eingeschränkten Grillkünste und ferner, weil er meist immer nur rote Würste auflegte.

"Sie müssen sich vorstellen, das bekommt man auch so direkt gesagt. Da steht man natürlich vor einer persönlichen Herausforderung", berichtete Krebs zahlreichen Vertretern des regionalen Mittelstandes, die auf Einladung des Landtagsabgeordneten Karl Klein (CDU) seinem Vortrag zum Thema "Initiative Wirtschaft 4.0: Digitalisierung in der Fläche voranbringen" im Hotel Winzerhof in Rauenberg zuhörten und mitdiskutierten.

Der CIO des Landes wusste sich bei seinem Problem aber zu helfen: Fleisch besorgte er von einem Metzger seines Vertrauens, ein Grillthermometer kam dazu und dann eine "App", eine Anwendungssoftware für sein Smartphone, die ihn anleitete. "Ich sage Ihnen offen: Ab dem Moment war ich Meistergriller. Ich kann es zwar immer noch nicht, denn wenn mein Handy kaputt geht, dann war es das. Aber mit dem Ding, das einen durch alle Schritte führt, geht es. Wissen Sie, was das Ergebnis ist? Meine Familie will jetzt plötzlich öfter mit mir grillen", lachte Krebs, "und das, weil ich eine digitale Anleitung habe und sozusagen die Erkenntnisse von zigtausend anderen Grillern."

Und weiter: "Das heißt aber auch: Wenn Sie eine Spezialkompetenz besitzen, mit der Sie bisher Ihr Geld verdient haben, dann müssen Sie damit rechnen, dass es jetzt andere Leute gibt, die das auch auf einmal können, obwohl sie gar nicht aus diesem Fachgebiet sind. Sie alle sind davon betroffen. Hier gibt es immer mehr neue Geschäftsmodelle. Überlegen Sie einmal nur, was heute ein 3-D-Drucker zu leisten vermag." Beliebige Werkstücke, etwa Teile von Schuhen oder Motoren, lassen sich mit diesen Maschinen anfertigen - man braucht keine eigenen Kenntnisse, nur die Ausgangsmaterialien, die es ebenso wie Vorlagen und Anleitungen im Internet gibt.

Ausführlich informierte Krebs über die Digitalisierungsstrategie des Landes, ging auf die Ausgangslage, den digitalen Wandel, die daraus zu ziehenden Konsequenzen und den Strategieprozess des Landes ein. Rund eine Milliarde Euro wird das Land Baden-Württemberg bis zum Jahr 2021 in die Digitalisierung investieren.

Der CIO widmete sich der digitalen Zukunft der Kommunen und Verwaltungen, digitalen Gesundheitsanwendungen, der intelligenten Mobilität der Zukunft, der Bildung und Weiterbildung, der Initiative Wirtschaft 4.0 und digitalen Start-ups. Besonderes Augenmerk legte der Referent auf die Themen Datensicherheit sowie Daten- und Verbraucherschutz: "Mit unserer ’Cyberwehr Baden-Württemberg’ haben wir eine Kontakt- und Beratungsstelle vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sowie eine landesweite Koordinierungsstelle eingerichtet, die bei Hackerangriffen helfen kann."

Auf Initiative von Karl Klein hatte Krebs zuvor auch dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) einen Besuch abgestattet und mit Geschäftsführerin Anett Rose-Losert, dem kaufmännischen Direktor Vincent Karfus und dem Leiter des Kommunikationsteams Dr. Gerhard Frömel ein Informationsgespräch zum Thema Digitalisierung und zur elektronischen Patientenakte geführt.