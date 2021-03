Von Timo Teufert

Rauenberg. Michael Spiess will nicht hinnehmen, dass Kunden ab Mittwoch in seinen Elektromärkten in Rauenberg und St. Leon-Rot nur noch bestellte Ware mit Termin abholen dürfen. Er fordert von der Politik stattdessen eine Öffnungsperspektive für sein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern und ist dafür bereit, eine Vorreiterrolle einzunehmen: Ähnlich wie in der Corona-Modellstadt Tübingen, wo die Menschen nach negativen Corona-Schnelltests ein Tagesticket für Läden, Außengastronomie und Kultureinrichtungen erhalten, möchte Spiess seine Kunden nach einem Schnelltest wieder bedienen.

"Die Dauerbelastung des ständigen Wechsels halten wir nicht mehr aus", sagt Spiess im RNZ-Gespräch. Zunächst haben seine Läden – nachdem sie seit dem 16. Dezember geschlossen hatten – am 9. März wieder regulär geöffnet. Mit steigenden Inzidenzen trat dann "Click und Meet" in Kraft. Kunden mussten per Telefon oder am Eingang einen Termin vereinbaren, um sich von einem Mitarbeiter beraten zu lassen. Nachdem die Inzidenzen an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 lagen, gilt ab heute nur noch "Click und Collect".

Dabei hatte Spieß am Wochenende noch zehn seiner Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz schulen lassen, um selbst Schnelltests machen zu können: "Wir haben bereits am Montag an allen unseren drei Standorten unsere 140 Mitarbeiter getestet", berichtet Spiess. Rund 10.000 Tests hat der Unternehmer vorrätig, auf weitere 50.000 Einheiten kann er kurzfristig zurückgreifen. Diese würde er auch gerne für seine Kunden einsetzen und so für weitere Sicherheit beim Einkaufen sorgen: "Schon lange tragen meine Mitarbeiter FFP2-Masken und jeder Kunde, der keine dabei hat, bekommt ebenfalls eine medizinische Maske", berichtet Spiess.

Für mehr Sicherheit im Verkauf gibt es Schnelltests für alle Mitarbeiter: Hier Apostolos Sapounas (l.) und Olaf Ohlhäuser.

Mit seiner Idee hat er sich an die Bürgermeister von Rauenberg, Peter Seithel, und St. Leon-Rot, Alexander Eger, gewandt. "Wir brauchen einfach eine Ausnahmegenehmigung", so der Unternehmer. Dafür sollen sich die beiden Lokalpolitiker und der Landtagsabgeordnete Karl Klein beim Landratsamt einsetzen. Mit Test und Masken sieht er dann für seine große Verkaufsfläche keine größere Ansteckungsgefahr als derzeit ohne Test im Supermarkt gegenüber. Zumal die Frequenzen in seinem Laden nicht mit denen in einer Großstadt zu vergleichen seien. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen hält es Spiess für dringend geboten, dass er seinen Laden weiterhin öffnen darf: "Wir halten die Grundversorgung aufrecht und verkaufen Produkte des täglichen Bedarfs: Geschirrspüler, Waschmaschinen und Gefrierschränke und sehen uns deshalb als Nahversorger." Hinzu kämen noch die Laptops und Tablet-Computer, die viele Menschen fürs Homeoffice oder das Homeschooling brauchten. Außerdem kümmere man sich um Reparaturen, habe einen IT-Notdienst und auch zwei Annahmestellen für Paketdienste. "Von DHL wurden wir darauf hingewiesen, dass wir mit unserem Shop die Grundversorgung aufrecht erhalten müssen."

Die Entscheidung, nur noch "Click und Collect" zuzulassen, kann er nicht verstehen: Für ihn und sein Team heißt es nun wieder, den Laden umzubauen, Abholzonen einzurichten und zusätzliche Kassen aufzustellen. Und schließlich führt die Entscheidung dazu, dass er wieder 90 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss. "Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und will sie so gut wie möglich bezahlen", sagt Spiess. Und natürlich wolle er auch kein Personal verlieren, damit er nach der Pandemie diese Fachkräfte im Team habe.

"Warum bleiben wir als Fachhandel geschlossen, während im Nachbarort Baumärkte, Blumenhändler und Buchhandlungen geöffnet sind", fragt sich der Unternehmer. Der Einzelhandel werde als Sündenbock und Treiber der Pandemie hingestellt, obwohl er zum Beispiel bislang 50.000 Euro in Hygienemaßnahme investiert habe.

Geschäftsführer Michael Spiess. Foto: Helmut Pfeifer

"Das ist Willkür vom Staat. Einziger Profiteur der Pandemie ist Amazon", findet Spiess. Er sei stattdessen davon überzeugt, dass sein mittelständisches Unternehmen bei der Pandemie-Bekämpfung helfen könnte. Um mögliche Infektionsketten besser nachverfolgen zu können, setzten seine Mitarbeiter eine spezielle App ein, die die Kunden nützen könnten.

Finanziell ist die Lage für Spiess schwierig: "Jeden Monat, den wir geschlossen haben, verlieren wir einen Umsatz von einer Million Euro." Vom Staat bekomme er aber keine Hilfen, weil Teile seines Unternehmens geöffnet sind. "Das verstehe ich nicht, schließlich bleiben ja meine Fixkosten bestehen." Er fordert deshalb eine Teilhilfe für die Unternehmen, die nur bestimmte Betriebsteile derzeit nicht öffnen dürfen. So arbeitet bei Spieß der Bereich "Handwerk", der sich um Elektroinstallationen kümmert, und volle Auftragsbücher hat, ohne Einschränkungen, kann aber den fehlenden Umsatz vom Einzelhandel nicht kompensieren. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Familie die Ausfälle nicht mehr stemmen kann", sagt Spiess.