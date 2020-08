Von Timo Teufert

Rauenberg.Von einem Tag auf den anderen war es mit der Idylle vorbei: Statt ein paar Traktoren und Autos fuhren Anfang Juli – so berichten Anwohner – ohne Unterlass schwere Lastwagen durch die Frauenweilerstraße in Rauenberg. Ihr Ziel: das ehemalige Gelände der Firma Becker Entsorgung, das westlich der B 39 liegt, aber nur über die Wohnstraße zu erreichen ist. Nachdem der Vorgängerbetrieb vor zweieinhalb Jahren nach Sinsheim umzog, war es ruhig geworden um das etwa 25.000 Quadratmeter große Areal, zu dem auch ein Wohnhaus gehört. Nun hat es den Eigentümer gewechselt und der hat es an die Firma Gaa aus Östringen vermietet, die Erd- und Baggerarbeiten macht und einen Containerdienst betreibt.

"So viele schwere Lastwagen sind hier noch nie durchgefahren. Die Erschütterungen sind so extrem, dass bei mir im Keller die Fliesen von der Wand gefallen sind", berichtet eine Anwohnerin. Zusammen mit anderen war sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung, um ihre Sorgen über die neue Nutzung und den dadurch entstandenen Schwerverkehr zum Ausdruck zu bringen. Denn teilweise seien die 40-Tonner von morgens um kurz vor 6 Uhr bis abends nach 22 Uhr unterwegs gewesen. "Die Lastwagen sind hier mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchgefahren und sind stellenweise auch über den Gehweg gefahren", berichtet ein anderer Nachbar. Das sei gefährlich, weil auf den Fußwegen auch viele Schüler in die nahe gelegenen Mannabergschule und viele kleinere Kinder in den Kindergarten unterwegs seien.

"Wir wissen seit dem 17. Juli vom neuen Mietvertrag, durch Hinweise von Gemeinderäten und von Anwohnern", erklärte Bauamtsleiter Martin Hörner in der Sitzung. Vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe man keine Informationen erhalten. Zuerst habe die Firma Gaa im Auftrag des neuen Eigentümers das Grundstück aufgeräumt und gepflegt, dann sei über eine Nutzung bis Ende 2021 gesprochen und schließlich ein Mietvertrag abgeschlossen worden. "Es ist schwer nachvollziehbar, dass bei einem solchen Betrieb mit so viel Konfliktpotenzial die Stadt an der Genehmigung nicht beteiligt war", sagte Hörner. Auch zu einem Vor-Ort-Termin zwischen Landratsamt und neuem Nutzer sei die Stadt nicht eingeladen worden. Man habe trotzdem daran teilgenommen, so Hörner, und ausführlich auf das Konfliktpotenzial hingewiesen.

"Die Firma Gaa ist in die bestehende Genehmigung eingetreten. Ein neues Verfahren war nicht erforderlich, damit auch keine förmliche Beteiligung der Gemeinde Rauenberg", erklärt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Nachfrage. Die Nutzung sei baurechtlich genehmigt: zunächst ab 1984 als Autowrackplatz. "2011 wurde der damaligen Betreiberin eine Änderungsgenehmigung erteilt, aus dem sich der bisherige Betriebsumfang ergibt", so Hartmann. In dieser Betriebserlaubnis nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind auch die Abfallarten hinterlegt, die auf dem Grundstück bearbeitet werden dürfen: zum Beispiel das Recycling von Verpackungen, die Annahme von Altholz sowie Erde. "Der Abfallartenkatalog in der Genehmigung von 2011 ist sehr umfangreich", sagt Hartmann. Die Firma Gaa nehme aber nur einen geringen Anteil davon in Anspruch.

Gaa kann die Betriebserlaubnis weiter nutzen, weil "die alte Nutzung nicht länger als drei Jahre zurückliegt ist", erklärte Hörner. Es handle sich um ein dingliches Recht, das anlagenbezogen und nicht betreiberbezogen ausgestellt würde. "Eine Teilfirma des Vorgängers wurde 2017 beim Gewerbeamt gelöscht, 2018 eine weitere von Amtswegen", erläutert Hörner. Deshalb sei die Frist von drei Jahren noch nicht verstrichen. Erlaubt ist das Arbeiten auf dem Gelände werktags von 6 bis 21 Uhr. Allerdings seien an die Erlaubnis auch Bedingungen geknüpft: "Es sind maximal 24 LKW-Bewegungen pro Tag zulässig, also zwölf Fahrzeuge hin und zwölf Fahrzeuge zurück", erklärte Hörner. In den ersten Wochen haben Anwohner nach eigenen Angaben aber deutlich mehr Lastwagen gezählt, vergangenen Freitag waren es allein elf Fahrzeuge in eine Richtung zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr. Die Stadt Rauenberg hatte die Anwohner darum gebeten, die Lastwagen zu zählen.

Weil die Firma in den letzten Wochen viel Abbruchschutt und große Betonteile auf dem Gelände aufhäufte und eine Schredderanlage zur Zerkleinerung am Gaa-Standort in Waldangelbach geschlossen wurde, fürchten die Anwohner, dass diese nach Rauenberg verlagert werden könnte. "Der Betrieb einer Schredderanlage war seitens der Firma Gaa angedacht", bestätigt Hartmann. Allerdings erachte die Immissionsschutzbehörde des Kreises den Betrieb in Rauenberg ohne weiteres Genehmigungsverfahren als unzulässig. "Dies hätte den Anlagencharakter so verändert, dass hierfür eine Änderungsgenehmigung erforderlich geworden wäre", so die Pressesprecherin.

Allerdings steht es der Firma Gaa frei, eine Genehmigung für eine solche Zerkleinerungsanlage für Schutt zu beantragen. "Dazu bedürfte es einer erweiterten Betriebserlaubnis, für die eine schalltechnische Untersuchung nötig wäre", so Hörner. Und auch Hartmann bestätigt: "Sollte der Antrag gestellt werden, dann ist die Stadt Rauenberg zu beteiligen. Eine unmittelbare Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist im Verfahren nicht vorgesehen."

Auch die Stadtverwaltung scheint von der überraschenden Neunutzung des Geländes nicht wirklich begeistert zu sein: "Eigentlich wollen wir dieses Gebiet zu einem Gewerbegebiet entwickeln und dafür eine neue Anbindung schaffen", sagte Bürgermeister Peter Seithel im Gemeinderat. Geplant sei, an der Kreuzung von B 39 und der Kreisstraße nach Dielheim – in direkter Nähe zur Autobahnabfahrt – eine Zufahrt zu schaffen. "Uns gefällt nicht, dass der Betrieb reaktiviert ist und wir finden es komisch, dass wir vom Rhein-Neckar-Kreis nicht beteiligt werden", so Seithel. Er rief die Bürger aber zu Mithilfe auf und sei über Hinweise – gerade was den Verkehr anbelangt – sehr dankbar: "Es fehlt uns der Glaube, dass es bei diesen genehmigten Fahrten bleibt", so Seithel.