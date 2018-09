Rauenberg-Malschenberg. (GW) Nach dem die Malschenberger mit ihren Gästen am Portugieserfestsamstag so richtig gefeiert hatten, ging es im Portugieserdorf am Sonntag mit dem Frühschoppen und Mittagessen weiter. TSV, Liederkranz/Klangfarben, Sportschützenverein, Trachtenkapelle und die Brunnenbergschule boten das Beste aus Küche und Keller an, um die vielen Gäste zu verwöhnen. Die hübschen Standdekorationen waren ebenso einladend wie die köstlichen Gerüche, die aus den Küchen kamen. Frisch gestärkt konnten die Besucher dem sonntäglichen Höhepunkt, dem Portugieserfestumzug, beiwohnen.

Dazu füllten sich pünktlich um 14 Uhr Malschenbergs Straßen. Vom Rittersberg aus ging es innerorts hinunter auf den Festplatz. 17 Zugnummern hatten die Vereine auf die Füße gestellt, wobei das örtliche Leben wieder im Mittelpunkt stand.

Szenen des großen Umzugs zum Malschenberger Portugieserfest: Vorneweg marschierten die Kindergartenkinder mit Portugiesertrauben und Herbstschürzen. Foto: Pfeifer

Angeführt wurde der Umzug von der Freiwilligen Feuerwehr. Für einen ersten Stimmungshöhepunkt sorgte das Fanfarencorps Rauenberg, das mit seinen Ohrwürmern für klatschende Besucher am Wegesrand sorgte. Mit Portugiesertrauben und Herbstschürzen präsentierten sich die kleinsten Malschenberger vom Kindergarten St. Josef und dem Waldkindergarten. Ihnen machte es sichtlich Freude, an der Spitze des Festumzugs mitzulaufen. Die Kinder der Brunnenbergschule ließen unter der Leitung von Rektorin Christine Pochodzalla die Portugiesertrauben hochleben. Ein schöner Anblick.

Die Handballer des TSV präsentierten ihre Besten. Foto: Pfeifer



Was wieder alles auf Malschenberger Gemarkung gewachsen ist, zeigte der Erntewagen des Liederkranzes. Dem Musikverein Malsch folgten die Handballer des TSV, die "ihre Besten" präsentierten und dazu Wein ausschenkten. Köstlichen Wein gab es auch von der Winzergenossenschaft Kraichgau, den ehemaligen Kurpfälzer Weinhoheiten der vergangenen Jahre verteilten. Mit einem historischen Traktor lenkte Gerhard Filsinger den Schankwagen durch die Straßen. Den Pflegezustand der Kreisel in Rauenberg und seinen Ortsteilen mahnte die Feuerwehr Rotenberg an und forderte mit ihrem Motivwagen einen städtischen Kreiselgärtner.

Der Musikverein Rauenberg kündigte mit seinem klingenden Spiel die aktuellen Kurpfälzer Weinhoheiten an, die die Huldigungen des Publikums gerne annahmen. Die Gruppe des Jugendkellers und der Los Amigos trotzte der Hitzewelle 2018 mit Hochprozentigem. "Sommer, Sonne, Schnaps" hieß ihr Motto. Schon immer zum Festumzug gehören in Malschenberg der Perkeo und sein Mundschenk. Jürgen Keilbach und Thomas Müller füllten diese Positionen wieder hervorragend aus.

Musikkapellen wie hier der Musikverein aus Rauenberg sorgten für beste Stimmung. Foto: Pfeifer

Dirigent Erich Merklinger und seine Musikanten der Trachtenkapelle Harmonie sorgten mit schmissigen Klängen für Stimmung am Wegesrand. Ihnen folgte in einem offenen Wagen Portugieserkönigin Melissa I., die die Ehrerbietungen ihres Weinvolks entgegennahm. Anschließend gab es von der Stadtschänke noch einmal Wein "fer umme". Bürgermeister Peter Seithel und Ortsvorsteher Ludwig Schäffner schenkten mit ihren Mitstreitern den edlen Rebensaft an die Besucher aus.

Auf dem Festplatz ging das Feiern am Sonntag dann erst so richtig los. In den Schankwirtschaften der Vereine herrschte Hochbetrieb und genauso ging es am Montag weiter. Schon zum Mittagessen waren Plätze Mangelware, auch aus den umliegenden Gemeinden kamen viele Gäste. Der Montagabend klang mit einem großen Feuerwerk, das von den Füchsen organisiert wurde, bei bester Stimmung aus.