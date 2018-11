Rauenberg. (pol/mün) Etwa drei bis vier Meter stürzte ein Arbeiter bei Arbeiten an einem Dach am Mittwoch in Rauenberg hinab. Die Leiter war auf der nassen Terrasse weggerutscht, berichtet die Polizei.

Nach seiner Erstversorgung wurde der Mann mit starken Schmerzen von einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen.