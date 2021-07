Rauenberg. (GW/tt) Er gehörte 42 Jahre lang dem Rauenberger Gemeinderat an und war vielfältig engagiert, nun ist Günter Hemmerich im Alter von 80 Jahren am Montag verstorben. Bürgermeister Peter Seithel würdigte den Ehrenbürger als herausragende Ortsgröße, die die Kommunalpolitik in der Weinstadt jahrzehntelang mitgeprägt habe. Erst im Mai hatte Hemmerich seinen runden Geburtstag gefeiert.

Nach dem Schulbesuch absolvierte Hemmerich zunächst eine Schreinerlehre und bildete sich anschließend zum Holztechniker fort. Nach ersten Berufsstationen heuerte er beim regional bekannten Büromöbelhersteller Pfalzmöbel an, wo er 1982 technischer Leiter und Prokurist wurde. 2001 ging er dann in den wohlverdienten Ruhestand.

"Er war ein äußerst hilfsbereiter Mensch, der die Unterstützung für die Mitmenschen und das Gemeinwesen als besondere Verpflichtung erachtete", hebt Seithel hervor. Von 1971 bis 2013 gehörte Hemmerich ohne Unterbrechung dem Rauenberger Gemeinderat an.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit war er mit der Gemeindereform konfrontiert, mit der die Verhandlungen zur Eingliederung der Stadt Rotenberg und später der Gemeinde Malschenberg in die Stadt Rauenberg verbunden waren.

Während seiner langjährigen Gemeinderatsarbeit betrachtete es Hemmerich stets als besondere Verpflichtung, der Bürgerschaft die erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zur Daseinsvorsorge zu schaffen. Dazu gehörten die Neubauten von Rathaus, Schulhaus und Hallenbad und der Bau und die Anlage der Sportstätten.

Aber auch der Ausbau der Ortsstraßen, die Abwasserbeseitigung sowie die Wasserversorgung, der Hochwasserschutz, die Flurbereinigung und das Friedhofswesen in allen drei Ortsteilen zählten dazu.

Neben seiner Arbeit im Gemeinderat für die Stadt Rauenberg war Hemmerich auch in vielen Ausschüssen, Gremien und Verbänden aktiv. Im Jahr 1999 übernahm er zudem das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters und bekleidete es bis zu seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat im Jahr 2013.

Sein Engagement gehörte aber auch dem Pfarrgemeinderat, dem er von 1969 bis 1985 angehörte, sowie vielen Ortsvereinen. Sowohl der VFB Rauenberg wie auch der MGV Sängerbund, bei dem Günter Hemmerich 60 Jahre als Sänger aktiv war, haben ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Während seines Wirkens in Rauenberg hat sich Günter Hemmerich mit seiner akribischen und besonnen Art viel Respekt verschafft. Als Anerkennung seines unermüdlichen Engagements wurde ihm am 27. Juni 2014 von der Stadt Rauenberg die Ehrenbürgerwürde verliehen. Außerdem erhielt Hemmerich noch viele weitere Auszeichnungen für sein Wirken, unter anderem die goldene Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Theresia, mit der er seit 1966 verheiratet war, seine drei Kinder mit ihren Partnern sowie fünf Enkelkinder.