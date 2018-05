Rauenberg. (rnz) Am Sonntagmorgen fing gegen 3.30 Uhr in der Dielheimer Straße eine Hecke aus bislang unbekannten Gründen zu brennen an. Noch bevor das Feuer gelöscht werden konnte, griff es auf eine kleine Scheune über, die teilweise beschädigt wurde. Der Sachschaden hält sich laut Mitteilung der Polizei allerdings in Grenzen. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg ergänzend berichtet, stand der Anbau bereits in Flammen, als die Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen. Das Feuer breitete sich schnell bis zum Dachstuhl aus. Daher wurde vorsorglich die Drehleiter aus Wiesloch alarmiert. Noch vor deren Eintreffen konnte der Brand aber gelöscht werden.