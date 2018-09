Rauenberg. (pri/mare) Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B39 bei Rauenberg. Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters habe am Montag beim Abbiegen die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Daraufhin seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Der 31-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Krankenfahrzeug wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es in beide Richtungen zu Staus.

Update: 25. September, 8.33 Uhr