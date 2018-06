Rauenberg. (rnz) "Im Rathaus ein ’Fels in der Brandung’" titelte die RNZ im Juli 2005, als Rauenbergs langjähriger Hauptamtsleiter Manfred Gauch (Archiv-Foto: Pfeifer) in den Ruhestand verabschiedet wurde. Jetzt ist Gauch, der in Odenheim lebte, im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Stadt Rauenberg würdigt in ihrem Nachruf seine Fachkompetenz, seinen Erfahrungsschatz und seine Vielseitigkeit, mit der er für die Verwaltung und den Gemeinderat eine große Stütze gewesen sei, sowie seinen hohen persönlichen Einsatz.

Im Ruhestand war Manfred Gauch in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. In Rauenberg engagierte er sich im Winzermuseum, in dessen Vorstandschaft er als Beirat vertreten war, wo er aber auch bei den regelmäßigen Arbeitseinsätzen tatkräftig mit anpackte. Schon als Hauptamtsleiter hatte er das Museum immer unterstützt, das ihm viele Gegenstände zu verdanken hat, die dort heute zu sehen sind, und für dessen Gründer Gerhard Geißler er wie auch für die Rauenberger Vereine erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung war.

Dass er an den Faschingsveranstaltungen im Winzermuseum mitwirkte, war für den Fastnachter mit Leib und Seele und Ehrensenator der Odenheimer Karnevalsgesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Daneben hielt er sich mit sportlichen Aktivitäten fit: Manfred Gauch fuhr praktisch täglich Fahrrad, ging gerne Schwimmen und war aktives Mitglied im Tennisclub Odenheim. Als Winzer bewirtschaftete er seinen eigenen Weinberg, außerdem wirkte er an der Rauenberger Ortschronik und am Museumsführer als Autor mit.

Manfred Gauch war nach seiner Ausbildung bei der damals noch selbstständigen Stadt Gochsheim und den erfolgreichen Prüfungen für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst zunächst Rechnungsamtsleiter der Stadt Kraichtal, bevor er im Jahr 1975 nach Rauenberg kam. Hier oblag ihm als Ratsschreiber nicht nur die Vorbereitung und Protokollierung der Gemeinderats- und sonstigen Gremiensitzungen, er war auch für die Organisation der Stadtverwaltung und für das gesamte Personalwesen zuständig. Die Pflege des Ortsrechts, die Führung des Archivs sowie die Verwaltung und Belegung der städtischen Einrichtungen und Hallen waren bei ihm in besten Händen. Sämtliche Wahlen, die er in seinen 30 Jahren als Hauptamtsleiter zu organisieren hatte, verliefen reibungslos. Mit Hans Menges, Werner Kummer und Frank Broghammer konnten drei Bürgermeister auf sein großes Fachwissen, seine Erfahrung und seine Loyalität zählen.

Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand bezeichnete ihn der damalige Bürgermeister Broghammer als den bereits zitierten "Fels in der Brandung", wobei er sich ganz speziell auf die Durchführung der 700-Jahr-Feier Rauenbergs im Jahr 2003 bezog, bei der er das Organisationstalent Manfred Gauchs in ganz besonderem Maße zu schätzen gelernt hatte. Für den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg, dessen Geschäftsstellenleiter Gauch war, hatte ihm bei der Verabschiedung der damalige Mühlhausener Bürgermeister Karl Klein bescheinigt, seine Arbeit stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllt zu haben und dass viele Projekte seine Handschrift tragen.

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Sohn sowie ein erst im vergangenen Jahr geborenes Enkelkind, das sein ganzer Stolz war. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Montag, 8. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Odenheim statt.