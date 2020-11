Rauenberg. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Pfalzstraße. Ein 49-jähriger Ford-Fahrer war gegen 23 Uhr auf der Schönbornstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Pfalzstraße einbiegen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst frontal gegen eine Gartenmauer.

Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam umgehend in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge könnten die Verletzungen sogar lebensgefählich gewesen sein.