Von Georg Wipfler

Rauenberg. Nahtlos knüpfte sie an die Erfolge der Rauenberger Weinwanderungen im Sommer an: die Rotwein-Wanderung, ausgerichtet von der Rauenberger Weinbruderschaft St. Michael, die jetzt am Sonntag erstmals stattfand.

Weit mehr als 2000 Weinfreunde aus der Region tummelten sich am Dreispitz, südlich der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg. Im oberen Bereich sorgen Keuperböden für beste Weinqualitäten, hangabwärts gehen die über in Löß- und Lehmlagen. Gepaart mit der Hangneigung sind das die besten Voraussetzungen für ein gutes Gedeihen der Reben, die dann einen Tropfen von besonderer Güte ins Glas bringen.

Coronabedingt konnte die Rotwein-Wanderung erst im dritten Anlauf starten, mit dabei waren die Weingüter Schäfer, Block, Schiele, Hirsch, Ihle und Fellini sowie die "Winzer von Baden", die von der Winzergenossenschaft Kraichgau vertreten wurden. Kaiserwetter sorgte dafür, dass die Region sich von der besten Seite zeigte. Der Blick in die Rheinebene gewährte Postkartenmotive bis zu den Pfälzer Bergen, Richtung Speyer oder Mannheim. Kein Wunder, dass sich Hunderte an den Aussichtspunkten sammelten, um Wein und Panorama zu genießen.

Zu verkosten gab es alles, was aus Rotweintrauben hergestellt werden kann. Dazu gehörten volumige Rotweine, die im Barrique gereift sind, ebenso wie spritzige Roséweine, "Blanc de Noir", also weiß gekelterter Spätburgunder, oder Sekte und Seccos. Auf einer Strecke von rund drei Kilometern waren die sieben Weinerzeuger verteilt, dazu kam noch ein Stand der ausrichtenden Weinbruderschaft, an dem es von allen Teilnehmern einen Tropfen zum Verkosten gab.

Ergänzt wurde das Angebot durch eine Chocolaterie, ein Kaffeemobil und einen Dampfnudelstand. Gleich nach dem Start konnten man an der Lourdes-Grotte beim Malschenberger Weingut von Helmut Schäfer die ersten Gewächse verkosten. Für Schäfer war der Zuspruch überwältigend: "Wir hatten den ganzen Tag über einen enormen Betrieb, doch der Zuspruch zu unseren Weinen und die gute Stimmung bei den Gästen haben uns dafür entschädigt."

Dass man nicht nur im Weißweinbereich gut unterwegs ist, sondern auch bei den roten Gewächsen, zeigte das Weingut Block. Rose-Secco und Weißherbste waren hier ebenso gefragt wie die auf der Maische vergorenen Spätburgunder. Winzer Manfred Block, der für seine Gäste auch Leckereien aus der Winzerküche bereithielt, konnte hier überzeugen.

Das Weingut von Sina Schiele bot die Rotweine ihres leider allzu früh verstorbenen Vaters an, ergänzt durch einen selbst gemachten Rosé aus dem vergangenen Jahr. Das Weingut Hirsch aus Mühlhausen präsentierte neben seinen Rot- und Roséweinen auch Edelbrände. Für Markus Hirsch war die Rotweinwanderung aus vielerlei Hinsicht ein Erfolg: "Wir können hier als kleines Weingut unsere Erzeugnisse einem breiten Publikum vorstellen, in vielen Gesprächen mit den Weinwanderern konnte ich viele neue Kontakte knüpfen."

Reger Andrang herrschte beim Stand der Weinbruderschaft an der Grillhütte, an dem der eine oder die andere gerne etwas länger verweilte. Bei der Winzergenossenschaft Kraichgau wurden die Gewächse der Winzer von Baden ausgeschenkt. Spitzengewächse wie Lemberger oder Spätburgunder wurden hier präsentiert. Viel los war auch beim Stand des Weinguts Ihle. Andreas und Michael Ihle standen hier an vorderster Front und versuchten, die Nachfrage zu befriedigen und dabei auch mit den Weintrinkenden das eine oder andere Wort zu wechseln. Hier eine Nachfrage zum gehaltvollen Spätburgunder, dort ein Wort zum fruchtigen Rosé, die Ihle-Brüder waren voll eingespannt.

Beste Stimmung und reger Publikumsverkehr herrschten auch beim Weingut Fellini. Seniorchef Bernhard Fellhauer bot alles auf, was sein Keller hergab. Rosé Pink, "Blanc de Noir" oder Spätburgunder, die Weine luden zusammen mit dem wunderbaren Blick in die Rheinebene dazu ein, länger zu bleiben. Im Nu hatte sich um den Stand eine große Menschtraube gebildet, es wurde verkostet, miteinander geredet oder einfach nur mit einem Glas in der Hand die Frühjahrssonne genossen. "Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint, heute war richtiges Rotweinwetter und der Ansturm auf unseren Stand war riesig", so Fellhauer.

Mehr als nur zufrieden war auch Andreas Staar, Vorsitzender der Weinbruderschaft St. Michael. "Wir haben schon mit vielen Besuchern gerechnet, aber nicht damit, dass es so viele werden. Heute hat alles gepasst, die Weingüter konnten mit ihren besten Tropfen punkten und der Dreispitz gab einen Blick in die Rheinebene preis, der seinesgleichen sucht. Die Weinfreunde in der Region haben mit ihrem Kommen gezeigt, wie sehr der Rauenberger Wein ankommt. Unser Dank gilt aber nicht nur den Besuchern, sondern auch allen Mitmachenden und den vielen Helfern, die im Vorfeld viel geleistet haben", so Staar.

Aber einen Wermutstropfen gab es dennoch: In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Randalierer in den Weinbergen unterwegs. Mutwillig zerstört wurden nicht nur die Zelte der Winzer, sondern auch ein Toilettenhäuschen und die Wegbeschilderung.