Rauenberg. (seb) Viel Sympathie schlug der "Neuen" entgegen: Über den Start der Schulkindbetreuung an der Mannabergschule, die zum Schuljahresbeginn mit erweiterten Betreuungszeiten und neuen Abläufen startete, wurde Rauenbergs Gemeinderat kürzlich informiert.

Die Leiterin ist Jutta Häuselmann, die sich bereits ab Mitte Juli eingearbeitet hat. Nachdem der Postillion-Verein sich aus der Hortbetreuung zurückgezogen hatte, standen der Mannabergschule und damit ihr einige Veränderungen ins Haus.

Insgesamt werden aktuell 150 Kinder, knapp 68 Prozent der Schülerinnen und Schüler, in der verlässlichen Grundschule betreut, 42 Kinder nehmen an der flexiblen Nachmittagsbetreuung bis 15 Uhr teil und bis zu 21 weitere werden bis 17 Uhr betreut.

Häuselmann verwies auf zahlreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, nachdem sie die Ausbildung zur Erzieherin absolviert hatte. So habe sie nicht nur reguläre Kindergruppen geleitet, sondern auch verhaltensauffällige, lernschwache, hochbegabte oder körperbehinderte Kinder betreut.

Von 2013 bis 2018 leitete sie nach eigener Auskunft einen Kindergarten im badischen Wiesenbach, zwischen 2010 und 2021 hatte sie Lehraufträge an mehreren Hector-Kinderakademien, das ist ein Förderprogramm für begabte Grundschulkinder, hinter dem SAP-Mitgründer Hans-Werner Hector und seine Frau Josephine stehen.

Jutta Häuselmann ist Absolventin der akademischen Weiterbildung "Leitungsverantwortung in der Frühpädagogik" und hat 2018 den Bachelor in "Pädagogik der Kindheit" erlangt. Sie ist zurzeit die einzige professionelle Kraft, sieht sich aber "nicht als Einzelkämpferin": In der Hausaufgabenbetreuung wird sie von einer Studentin unterstützt, ansonsten stehen ihr "zwei tolle Kräfte" fest zur Seite.

Gegenwärtig möchte Häuselmann ein Leitbild für die Schulkindbetreuung erarbeiten. Noch befinde man sich in einer Phase, in der sich die verschiedenen Beteiligten zusammenfinden und die Abläufe sich einspielen müssen. Ideen beispielsweise für Kreativangebote gebe es aber bereits.

"Was wollen die Kinder?", sei eine wichtige Frage, so Häuselmann, schließlich sollten sie einen schönen Tag haben. Außerdem kooperiere man mit anderen Akteuren in der Familien- und Jugendarbeit, etwa dem Jugendamt. Das sei insbesondere nötig im Fall von Kindern mit hohem Förderbedarf: Um eines kümmere sie sich bereits intensiv, bei drei weiteren beobachte sie zudem genauer, ob sie stärkere Unterstützung benötigten.

Sie wirke engagiert und habe sich erfolgreich der Herausforderung gestellt – und das vor dem Hintergrund der Pandemie, kamen lobende Worte aus dem Gemeinderat.