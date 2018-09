St. Leon-Rot. (pol/rl) Von einem Radfahrer angefahren wurde ein Mädchen auf dem Schulweg am Montagmorgen. Kurz vor 7.30 Uhr hatte die Zehnjährige an der Kreuzung Häuserstraße, Sandgasse und Liegelstraße angehalten. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Fahrzeug kommt, fuhr sie über die Kreuzung. Plötzlich kam jedoch von links ein etwa 70-jähriger Radfahrer angefahren und erfasste das Mädchen. Die Zehnjährige stürzte samt Fahrrad, konnte sich aber mit den Händen noch abfangen. Der 70-Jährige Mann schrie das Mädchen an. Er behauptete, dass sie schuld an dem Unfall sei, da Vorfahrt habe.

Ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern, fuhr der Mann durch die Liegelstraße davon. Das verängstigte weinende Kind fuhr zunächst weiter zur Schule und vertraute sich dort einer Lehrerin an. Die Lehrerin informierte die Mutter des Mädchens, wonach Mutter und Tochter zusammen zum Arzt gingen und dann die Polizei aufsuchten.

Das Mädchen beschrieb den Radfahrer wie folgt: Etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, 70 bis 78 Jahre alt, schlank mit leichtem Bauchansatz, gebräunte Haut, eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug Jeans, ein kurzes, mehrfarbiges Oberteil, schwarze Adidas-Schuhe. Bei seinem Fahrrad könnte es sich um ein moorschlammgrünes Damenfahrrad gehandelt haben.

Zeugenausagen zum Unfall und Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier in Wiesloch unter der 06222/57090 entgegen.