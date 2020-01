Wiesloch. (pol/mün) Am Donnerstagnachmittag wurde ein 26-jähriger Patient der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch vermisst. Mittlerweile ist der Mann wieder aufgetaucht. Er konnte noch am Abend am Mannheimer Paradeplatz aufgefunden und zurück in die Klinik gebracht werden. Der 26-Jährige hatte sich aus der offenen Arbeitstherapie entfernt, hieß es vonseiten der Polizei.

Update: Freitag, 24. Januar 2020, 8.25 Uhr