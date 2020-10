Wiesloch. (RNZ) Zwei Tage lang streikten 65 Beschäftige der Servicegesellschaft Nordbaden (SGN), der 100-prozentigen Tochter des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). Kitas und Schulen sowie Patientinnen und Patienten erhielten nur ein Notessen. Zudem blieben in der Wäscherei große Teile der Wäsche liegen, nur in Notfällen erhielten Stationen Wäsche. "Dieser zweitägige Warnstreik sollte allen Verantwortlichen deutlich machen: Ohne Servicebereiche läuft keine psychiatrische Patientenversorgung in Wiesloch", heißt es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft Verdi.

Denn die Beschäftigten der SGN in Wiesloch bekommen im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen in Winnenden und Weinsberg – die drei Psychiatrischen Zentren bilden einen Verbund – 350 bis 400 Euro weniger Monatslohn. Ein erstes Angebot der SGN-Geschäftsführung lag unterhalb der Entgelterhöhung des Ländertarifs, weshalb die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun für zwei Tage die Arbeit niederlegten.

Aber anstatt allen SGN-Beschäftigten Anerkennung für ihre Arbeit zu zollen, bedankte sich laut Verdi die Geschäftsleitung nur bei denen, die trotz Streikaufrufs gearbeitet hatten. "Viele arbeiteten nur deswegen, weil einem Arbeitnehmer mit befristeten Vertrag keine andere Wahl bleibt", erklärt Monika Neuner, die beide Streiktage federführend plante. "An uns kommt die Geschäftsführung nicht mehr vorbei. Wir wissen, was wir wert sind: die gleichen Löhne wie im Ländertarif, die gleichen Löhne wie an allen anderen psychiatrischen Zentren im Land", betont Sven Hanke, Verdi-Verhandlungskommissionsmitglied und Betriebsratsvorsitzender. "Wir hoffen, dass diese Botschaft bald beim Arbeitgeber ankommt", so Hanke weiter.

Aber bereits seit dem 5. Dezember letzten Jahres sind Verdi zufolge der Geschäftsleitung die Forderungen bekannt. "Die Geschäftsleitung hätte spätestens angesichts dieser Streikwirkung deutlich machen können, dass sie bereit ist, über die Forderung der Kolleginnen und Kollegen nach Angleichung zum Ländertarif zu verhandeln. Es wird höchste Zeit", so Neuner und ergänzt: "Die SGN-Beschäftigten setzen ihre Erwartungen darauf, dass die Landespolitik und der Aufsichtsrat des PZN in den kommenden Wochen konstruktiv auf die Geschäftsleitung einwirken."

Update: Donnerstag, 8. Oktober 2020, 17.47 Uhr

Wiesloch. (stoy) 350 bis 400 Euro Monatslohn bekommen die Beschäftigten der Servicegesellschaft Nordbaden (SGN) – der 100-prozentigen Tochter des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) – im Schnitt weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in Winnenden und Weinsberg. Die drei Psychiatrischen Zentren bilden nämlich einen Verbund, jedoch werden nur in Wiesloch die Bereiche Küche, Wäscherei und Casino nicht nach Tarif bezahlt. Zwar hatte die Gewerkschaft Verdi Ende Juli schon zu einem Warnstreik aufgerufen, allerdings habe die SGN-Geschäftsleitung "bei der letzten Verhandlung am 24. September die Beschäftigten dennoch mit einem Angebot deutlich unterhalb der Entgelterhöhungen des Ländertarifs abspeisen wollen", erklärt Monika Neuner, die den Streik federführend plante.

2006 wurde die SGN in Wiesloch gegründet, Küche, Casino und Wäscherei wurden damit ausgelagert. Rund 1000 Mittagessen liefert die SGN täglich an Patientinnen und Patienten, darüber hinaus fast 2000 an Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenpflegeheime in Wiesloch. Zudem wird die Wäsche des Krankenhauses oder von Hotels angenommen – oft liefert aber auch Weinsberg seine Wäsche hier ab. Nun fordern die Streikenden "gleichen Lohn für die gleiche Arbeit".

Das Angebot der SGN-Geschäftsleitung von Ende September beinhaltete bei einem Jahr Beschäftigung eine Lohnerhöhung um 3,01 Prozent, danach um 3,12 Prozent. Dies bedeutet beispielsweise für eine Wäscherei-/Küchenhilfe im ersten Jahr eine Erhöhung von 58,83 Euro brutto monatlich, für einen Koch im ersten Jahr wären es 79,04 Euro. Damit ist eine Lohnerhöhung, wie im Entgelt-Tarifabschlusses der Länder vereinbart, um 90 beziehungsweise 100 Euro ausdrücklich nicht enthalten, erklärt Neuner.

120 Menschen arbeiten insgesamt in der SGN Wiesloch, darunter aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag, in Probezeit oder in einer Chefposition, denen Verdi von einem Streik abgeraten hatte. Deshalb äußert sich Monika Neuner zufrieden: "Das letzte Mal haben 49 gestreikt, das ist für uns noch einmal eine gute Steigerung der Beteiligung."