Von Beginn an herrschte Hochstimmung bei der Prunksitzung der SG Tairnbach, so nahm fast der ganze Saal an der Polonaise teil. Foto: Pfeifer

Tairnbach. (g.ö.) In Bestform zeigten sich die Dambacher Narren bei der Prunksitzung der SG in der voll besetzten Sporthalle. Lokale Themen, Weltpolitik, viel Kokolores und reizvolle Tanzvorführungen standen im Fokus. Natürlich fehlten die Asse aus den früheren Prunksitzungen nicht, Diana Brinkmann mit ihrem Handtäschchen, Ralf Breitner als „Heinz“ und auch der „gewitzte“ Conferencier Norbert Wallusch.

Für Hochstimmung war gesorgt, da hatte Vorstand Roland Sauer nicht zuviel versprochen. Nach der Ordensverleihung durch Clown Helga Groß an die Honoratioren ging es richtig zur Sache. Erst heizte DJ Marco die Stimmung kräftig an, dann brachte Rolf Bender aus Eschelbach mit Gesang den Saal zum Kochen („Dambach ist grad so gut, grad so gut wie Hollywood“). Bei der Polonaise ging es richtig ins Volle, fast der ganze Saal machte mit. Einen Volltreffer nach dem anderen landeten auch die Aktiven Matthias Benz und Christian Kubin, die mit Bravour durchs Programm führten.

Den Tanzreigen eröffnete die SG-Garde mit flotten Schritten (Leitung: Yvonne Ebert). Nicht ganz so sportlich zeigte sich Stefan Breitner vom TSV Rettigheim. Beim Fußball ist er zu leicht auszutricksen, beim Tennis ist er zu schnell müde und beim Lauftraining mit Olympiasieger Dieter Baumann viel zu langsam. Am bestens lief es für ihn halt beim Freibier. Anschließend formierten sich die SG-Frauen zum „Flashmob“ mit einem Tanz zu Funk- und Soulmusik.

Zwei Frauen aus Walldorf (Gaby Krämer, Monika Merklinger-Bäum) berichteten vom Schlagabtausch mit ihren Männern, die durch Alterszeit nun ständig zu Hause sind. „Wenn wir euch früher morgens nach dem Aufstehen gesehen hätten, hätten wir euch nicht geheiratet“, mosern die Männer, und: „Heute sehen wir Hummel-Hüften, früher waren es noch Wespentaillen.“ Die Frauen schlagen zurück: „Ihr müsst euren Bauch einziehen, sonst seht ihr die Waage nicht.“ Mit akrobatischen Einlagen wie Salto, Flickflack oder Spagat erntete Tanzmariechen Angelika Michalek viel Applaus.

Die Magic Bikers (Harald Schaa, Hans Bender, Uwe Benz, Matthias Benz) brachten Orts- und Weltgeschehen aufs Tapet: „Mir gucke gut hin und sind auch nie still, damit der Spanberger net macht, was er will.“ Bisher habe der Bürgermeister gespurt: Die Feuerwehr sei jetzt glücklich, der Sportplatz gebaut, der Kindergarten habe seine Krippe, die Lampen seien „wunderschö, alle mit LED“. Probleme gibt es ihnen zufolge aber auch, es fehlt an Baugrund („Privatleute sitzen darauf wie die Presser“) und es fehlt ein Kinderspielplatz. Die Krisen der Welt wurden zudem besungen: „Überm Teich regiert einer die größte Macht der Welt, hat von nix ne Ahnung, ist scharf auf’s Geld“ – „In Nordkorea herrscht der kleine Fette, rüstet weiter um die Wette“ – „In Russland gibt es den nächsten Dollen, würd‘ gern die Welt regieren wollen“ – „Und auch noch der Erdogan, der zeigt wirklich jeden an“. Die Kanzlerin nahm man auch ins Visier: „Hau auf den Tisch mit der Faust, wenn der Horst nicht will, dann schmeiß ihn raus“. Eine Beifallsrakete gab es für das schlagfertige Quartett und vom Barkeeper (Olaf Schaa) obendrein einen Rum.

Die Theatergruppe „Dunkelbunt“ unter Leitung von Thomas Töllner stellte mit den Schauspielern Sonique Schleich, Katrin Mader, Felix Mairon, Lukas Mairon, Lasse Köhler und Lena Weisbrod die „Flirtakademie“ vor. In humorvollen Szenen sah man die zahlreichen Probleme und Macken von jungen Menschen, die leider nicht in der Lage sind, mit dem anderen Geschlecht zu flirten. Letztendlich flüchtete die überforderte Kursleiterin, um dem Flirtgrauen zu entgehen.

In seinen „Tagesthemen“ hat Christian Kubin wichtige Ereignisse festgehalten: wie Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf und Wolfgang Maier die Lebensmittel mit Lieferwagen und auch Fahrrad direkt vom Tairnbacher „Dorflädl“ an die Kundschaft liefern, wie die A 6 bei Dielheim immer verstopft ist, wie Bürgermeister Spanberger beim Sportfest die Puste ausging und wie RNZ-Fotograf Pfeifer bei der Kerwe auch eine Pause einlegte, da sich das Fass einfach nicht anstechen ließ. Ein dreifach „Dambach Hajo“ gab es für den Reporter, der überall „im Bilde“ war. Anschließend zeigte Kubin, wie sich die aktiven Fußballer mit Skigymnastik fit hielten – und dass sie auch nichts gegen Après-Ski hatten.

Eine hinreißend schöne Performance boten die „Horrorpuppen“ vom „Tanzgewitter“ (Choreografie Marion Egenlauf, Kimberly Becker, Katja Wagenblaß). Dann stieg noch einmal Gaby Krämer in die Bütt und klagte ihr Leid, sie suche einen Mann: „Ich würd auch einen gebrauchte nehma“. Ihre acht Kinder erwähnt sie halt stets etwas zu früh.

In Partylaune zeigte sich das Männerballett als „Einhörner“ (Einstudierung Katja Wagenblaß, Sarah Wittemann). Akrobatisch und tänzerisch begeisterten die Fabelwesen, für die wieder eine Saalrakete gezündet wurde. Zum Finale zogen alle Aktiven noch einmal ein, danach ging das Fest mit Musik und Tanz noch lange weiter.