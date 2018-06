Wiesloch. (hds) Es sind die Garden, die das Herz der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch darstellen. Das stellte die Prunksitzung im Staufersaal des Palatins einmal mehr unter Beweis. Da wurde auf der Bühne gewirbelt, eine eindrucksvolle Reise nach Ägypten und ins Herz Afrikas auf die Bretter gezaubert, ein lustiger Einblick in bekannte Kinderserien vermittelt und all dies mit einer perfekten Choreografie und fantasievollen Kostümen.

Einen Vorgeschmack auf den närrischen Verlauf des Abends gab der Einzug des Elferrats eben mit all den Garden, lautstark und fetzig unterstützt von den Guggenmusikern aus Kronau, den „Bärämaddl“. Somit war gleich zum Startschuss für beste Stimmung gesorgt. Begrüßt wurden die Gäste, allesamt in den unterschiedlichsten Verkleidungen, vom KG-Präsidenten Stefan Wolter, der alsbald den Moderatorenstab an Sitzungspräsident Reinhold Hirth, in diesem Jahr von Patrick Reiß unterstützt, übergab. Bettelmönche wurden gesichtet, ebenso kleine und große Teufelchen, auch so mancher Scheich mit verhüllter Begleitung hatte sich unter das Publikum gemischt. Rathauschef Dirk Elkemann war mit flottem Dreispitz und aufwendig besticktem Gewand erschienen, während Bürgermeister Ludwig Sauer als historischer Schultheiß daherkam.

Los ging es mit der „Kleinen Garde“, die farbenfrohe Szenen aus bekannten Fernseh-Kinderserien darbot, ehe der „Wieslocher Stehkragen“ Klaus Rüger, diesmal von einem überdimensionierten Glas Rotwein begleitet, mit mahnendem Zeigefinger auf die Geschehnisse innerhalb der Stadtmauern einging. Er gehöre, so Reinhold Hirth, „zur Wieslocher Fassenacht wie die Currysauce zur Wurst“. Bereits im 16. Jahr ist Rüger nunmehr als kritischer Zeitgeist unterwegs und sprach diesmal beispielsweise Leerstände in der Innenstadt an. „Es ist zum Haareraufen, weil wir hier nichts kaufen“, sagte er und hatte einen Vorschlag parat, wie man den Trend zum Internetkauf stoppen könnte. „Ich stell mir vor, die Dienstleistungen in den Vordergrund zu stellen, vielleicht sogar eine Art ’Fressmeile’ mit unterschiedlichen Angeboten einzurichten.“ Auch die undisziplinierten Radler in der Fußgängerzone bekamen ihr närrisches Fett weg. Positiv bewertet Rüger die Wandlung des Winzerfests. Es gehe nun künftig darum, Weindorf, Zelt und Rummelplatz zu einer attraktiven Einheit zu verschmelzen. „Bereits vor 14 Jahren hatte ich hier ein Weindorf angeregt, jetzt ist es endlich da.“

Und eben für dieses Weindorf habe sich Ines Adam von der Stadtverwaltung besonders ins Zeug gelegt. „Und somit ist klar: Dieses Engagement gehört belohnt“, begründete Rüger die Auszeichnung als „Adlata“ für die seinen Worten nach rührige Powerfrau. „Sie hat sich toll reingekniet und dies mit einem starken Team.“ Ines Adam ist erst die zweite Frau in der zehnjährigen Historie der Adlatus-Ehrungsreihe und die jüngste dazu. „We make the Winzerfest great again“, so Adam, die mit grünem Gewand, Kopfschmuck und Fackel in Händen als wandelnde Freiheitsstatue auftrat.

Dann hieß es „Bütt frei“ für Dr. Matthias Melich, der aus dem nahen Malsch als unkonventioneller Kanzler angereist war. Er vermittelte im untypischen Outfit mit roter Kappe, gleichfarbiger Jacke und kurzen Hosen den neuen Wind, der ab sofort durchs Kanzleramt weht. Als „Kanzler-Man“ plädierte er für einen coolen und lockeren Umgang mit den anstehen Aufgaben. Mit den „Prosecco Girls“, die ihre Premiere beim letztjährigen Winzerfest feierten, ging es weiter. Einstige Trainerinnen bei den Garden oder Damen, die einfach Spaß haben, zeigten Kurzweiliges und wurden mit viel Beifall bedacht.

Nach der Pause eroberte das Quintett „StimmAlarm“ die Herzen der Gästeschar. Die fünf Damen stehen seit vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne, schmettern Bekanntes mit tollen Stimmen, bauen akrobatische Einlagen ein und lassen auch am angeblich starken Geschlecht kaum ein gutes Haar, was sich im Motto ihres Auftritts „Frauen sind die besseren Männer“ widerspiegelte. Abgestimmte Choreografien, maßgeschneiderte Kostüme und viel Schwung brachten den Staufersaal zum Mitsingen.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Tanzmariechen Sophia Teuschel demonstrierte mit ihrem Soloauftritt die hohe Kunst tänzerischer Akrobatik und zeigte Figuren, die dem Publikum lautstarken Beifall entlockten. Klaus Rüger kam dann nochmals in die Bütt, um als Rentner eine Ode aufs Jahr 2018 anzustimmen, stets begleitet vom Refrain der Narren „Oh je, wie geht es uns schlecht“.

Das Männerballett unternahm eine Reise nach Kuba, um dann das tänzerische Zepter an die Mittlere und die Große Garde weiterzugeben. Ägypten hatte sich die „Mittlere“ auserkoren, mit einem Pharao an der Spitze, um mit gekonnten Tanzschritten und tollen Kostümen die Besucher in die Vergangenheit zu entführen. Die Große Garde war es schließlich, die einen farbenfrohen Ausflug nach Afrika, sozusagen in die „Höhle des Löwen“, unternahm. Mit viel Tempo und Akrobatik überzeugten die jungen Damen und unterstrichen eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Ausbildung der Garden bei der KG Blau-Weiß hat.

Zwischendurch sorgte „Mr. Happiness“, von Nicole stimmlich unterstützt, für musikalische Kurzweil und auch Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm. Shirin Fuchs und Hannah Teuschel wurden zu neuen Elferrätinnen ernannt, Ulrike Aull und Franz Schaidhammer mit dem Titel „Ehrensenatoren“ ausgezeichnet und bereits vor zwei Wochen gab es für Sofia Holfelder, Jürgen Steinmann, Elke Walter und Sven Walzel in Speyer den „Goldenen Löwen“ für ihr närrisches Engagement.

Den Schlusspunkt in der Bütt setzte der „Sportler“ Stefan Breitner aus Rettigheim: Mit Fußball hat es nicht geklappt und auch die Versuche auf dem Tennisplatz waren eher von bescheidenem Erfolg gekrönt. Derb und spitzfindig spazierte er durch seinen Vortrag und brachte trotz späterer Stunde die Gästeschar zum Lachen. Finaler Höhepunkt dann nochmals der gemeinsame Auftritt aller Mitwirkenden, ehe an der Bar der Abend fröhlich ausklingen konnte.