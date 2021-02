Wiesloch. (stoy) Mit einem Einhandmesser in der Hosentasche versuchte ein 33-Jähriger mit einem Bekannten Mitte Juli letzten Jahres in einem Wieslocher Baumarkt Waren im Wert von 688,91 Euro zu stehlen. Wegen versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen musste er sich nun vor dem Wieslocher Amtsgericht verantworten.

"Der Angeklagte hat eine bewegte Vergangenheit", sagte Verteidiger Sven Zill: So prägt eine langjährige Alkoholabhängigkeit das ellenlange Vorstrafenregister, in dem unter anderem Tatbestände wie mehrfacher Diebstahl, Raub, Körperverletzung oder Bedrohung aufgeführt werden. "Alles was ich getan habe, ist immer unter Alkoholeinfluss geschehen", erklärte der 33-Jährige. Auf Nachfrage des Richters Michael Rensch bestätigte er, dass er auch am Tag des Diebstahls im Baumarkt angetrunken gewesen sei. "Ich habe etwa eine halbe Flasche Wodka getrunken, bevor ich von zu Hause weg bin", so der Angeklagte, der angab, üblicherweise eine Flasche der Spirituose am Tag getrunken zu haben.

Gegen Mittag/Nachmittag habe er sich mit einem Bekannten in einem benachbarten Schnellrestaurant getroffen, dann sollen sie den Entschluss gefasst haben, in den Baumarkt zu gehen und sich umzusehen. "Der Gedanke, etwas zu klauen, kam erst, als wir die offene Notausgangstür gesehen haben", sagte der 33-Jährige aus. Das Diebesgut – bestehend aus mehreren Werkzeugen wie Akkuschrauber und Bohrhammer sowie zwei Pflanzen und mehreren kleinen Artikeln – befand sich dabei die ganze Zeit in einem Einkaufswagen, den der Bekannte durch den Notausgang nach draußen schieben wollte.

Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab, "das einzige, was ihn stört, ist die Angabe mit dem Messer", erklärte Verteidiger Zill. "Das habe ich dort zwischen den Pflanzen gefunden und mitgenommen, weil es mir interessant schien", ergänzte der Angeklagte. Somit wäre es auch Teil des Diebesguts. "Das macht aber keinen Unterschied", erwiderte Rensch. Denn entscheidend sei, dass er es während der Tat dabei gehabt habe. "Man hätte über diesen Punkt diskutieren können, wenn das Messer bei den anderen Waren im Einkaufswagen gelegen hätte, aber es war in der Hosentasche – griffbereit", begründete der Richter sein Urteil.

Rechtsreferendarin Lena Pöschke forderte im Namen der Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Monaten. Zwar könne man ihm sein abgelegtes Geständnis zugutehalten, aber "er trägt offenbar eine erhebliche kriminelle Energie in sich", so Pöschke. Verteidiger Zill plädierte hingegen auf Freispruch. Nach aufrichtigen Gesprächen habe sich der Angeklagte nun entschlossen, sein Alkoholproblem anzugehen, weshalb er sich für eine Entziehungskur seit Mitte Januar im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) befinde. Für Ende Februar habe er sogar einen Platz zur Langzeit-Therapie in Hamburg bekommen. "Sperren wir ihn jetzt weg, sehe ich wenig Sinn, weil der Entzug in einer solchen Einrichtung schwierig ist", sagte Zill.

Richter Rensch entschied sich letztlich für eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde. Hauptbeweggrund war, dass der 33-Jährige eine "durch und durch kriminelle Karriere" hinter sich habe und die lange Vorstrafenliste den Eindruck vermittle, der Angeklagte sei unbelehrbar. "Natürlich wäre eine Therapie jetzt das Sinnvollste, aber das lässt sich im Moment nicht darstellen", so der Richter.