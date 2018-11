Sie öffneten Augen, Ohren und Geist: Die Musiker und Künstler des Projekts "Poems on the Rocks" bei ihrem Gastspiel in Mühlhausen. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones, "Wish You Were Here" von Pink Floyd oder "The Carpet Crawlers" von Genesis - diese Titel kennt fast jeder. Diese Hits und viele andere servierte die Gruppe "Poems on the Rocks" dem begeisterten Publikum bei Kultur im Bürgerhaus. Die Künstler nahmen ihr Publikum mit auf eine poetische Reise durch die Geschichte des Rock. Man meint ja, sie auswendig mitsingen oder wenigstens mitsummen zu können, die so vertrauten Rockklassiker vergangener Tage. Doch seien wir ehrlich. Wer versteht auch die englischen Texte dieser legendären Songs und vor allem, was sie uns sagen wollen? Dabei sind gerade sie es wert, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Die Musiker des Projekts Christoph Berner (Gitarre), Helmut Kipp (Schlagzeug), Edgar Müller (Keyboard), Andy Kemmer (Bass), allesamt aus der Bundesliga der Musikszene, liefern den professionellen, mitreißenden Unterbau. Zusammen mit Sänger Jörg Krauss und seiner rockigen Stimme knüpfen sie einen musikalischen Klangteppich, auf dem der Schauspieler Jo Jung seine lyrisch-deutschen Übersetzungen der Songs ausbreitet.

Es ist einmalig, wie seine Sprache und Mimik dabei die Worte gestalten, mal sanft, zärtlich, mal traurig, anrührend, mal leicht und voller Hoffnung, mal im brüllenden Zorn, provozierend und voller Ironie. Auf dieses musikalisch-schauspielerische Fundament wirft der Videokünstler Karsten Hoppe noch sein eindrucksvolles Filmmaterial im Hintergrund der Show. Es sind die Geschichten vom gesellschaftlichen Umbruch der Sechziger und vom Freigeist der Siebziger, der weltweit die Menschen erfasste, von der Selbstbestimmung bis zum Nachdenken über eine aus den Fugen geratene moderne Welt.

Deutlich spürt der Zuhörer, dass die Künstler die poetische Kraft, die in den Texten so mancher Rock- und Popklassiker steckt, erlebbar machen wollen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, übersetzt Jo Jung die Texte nicht einfach Wort für Wort ins Deutsche, vielmehr spürt er - mit viel Feingefühl für den Zeitgeist - der Seele der Songklassiker nach. Für das Projekt "Poems on the Rocks" verbieten sich daher Begriffe wie "Nachahmung" oder "Cover". Nein, vom Nachspielen der Songs von den Rolling Stones, von Bob Dylan, Genesis oder John Lennon ist die Künstlergruppe weit entfernt. Diese klassischen Songs aus der Rockmusik - viele Male hat man sie bewusst oder unbewusst gehört, doch an diesem Abend versteht man sie, hört man ihnen intensiv zu. Dieses Projekt öffnet Augen, Ohren und Geist. Und es macht obendrein noch eine Menge Spaß.

Bei der Auswahl der Songs setzen die Musiker auf Bekanntes: "Into The Great Wide Open" des vor einem Jahr verstorbenen Tom Petty, Joe Cockers "N’oublié jamais", Depeche Modes "People Are People". In "Time" von Pink Floyd geht es um die Zeit, die wir Menschen täglich verschwenden. In "Beds Are Burning" von Midnight Oil sind es die heimatlos gewordenen und entrechteten Aborigines Australiens, die Aufmerksamkeit bekommen. In "Californication" besingen die Red Hot Chili Peppers das dekadente Amerika, wo man nur noch die Wahl hat zwischen Unzucht und Doppelmoral. Was Robbie Williams bewegt, ist in "Feel" hörbar, die Sehnsucht nach der "wahren Liebe". Aufrütteln und zum Nachdenken anregen will Stevie Wonders "Superstition", das in eindringlichen Worten vor Aberglauben warnt. "Von allem mach dich frei!", so lautet die Aufforderung. Bereits in den 60er Jahren beklagt Paul Simon die "Vereinsamung des Menschen in unserer Gesellschaft" in seinem Song "The Sound Of Silence". Ob er damals schon geträumt hat, was die Mediensucht heute anrichtet? Jo Jung wirft ganz bewusst die Frage in den Raum.

Mit einer optischen Tunnelfahrt ins Ungewisse und Chris Reas "Road To Hell" geht es in die Pause. Was sich zunächst wie ein Foxtrott zum Tanzen anfühlt, entpuppt sich schnell als ein Song "zum Weinen, zum Unter-die-Decke-kriechen". "Wir fahren schnurstracks in die Hölle", heißt es da. Und was sind die Gründe? Umweltverschmutzung, Fahren am Limit, Geldgier, Unmenschlichkeit. An der Videowand wird die Szene knallhart bebildert: Durch einen brennenden Tunnel führt der Weg abwärts. Wohin wohl?

Mit "Dark Necessities" der Red Hot Chili Peppers kehren Musiker und Sprecher auf die Bühne zurück. "Dunkle Gier ist mein Design", rezitiert Jo Jung. Seine Interpretation macht ein ganz eigenes Stück Poesie aus diesem Liedtext. Jeder einzelne Musiker darf als Solist glänzen, ganz besonders intensiv nutzt dies der Schlagzeuger Helmut Kipp mit einem minutenlangen Solo, das die Gäste mit begeistertem Applaus belohnen. "People Are People" (Menschen sind Menschen) heißt ein Lied der britischen Band "Depeche Mode" aus dem Jahr 1984 und klagt Neid und Gier an. Es gipfelt in dem Satz: "Der Mensch ist des Menschen Wolf".

Auch die Zwischentexte sprechen eine deutliche Sprache: "Ob weiß oder braun, man muss sich doch nicht gleich auf die Fresse haun". Oder: "Wie kann man Menschen hassen, die man nicht kennt?" "Wie kann es sein, dass wir uns ständig bekriegen?" Mit David Bowies ausdrucksstarker Hymne "Heroes" verabschieden sich die Künstler. Es geht hier um die Liebe und um den Zusammenhalt. Auch hier fällt ein bedenkenswerter Satz: "Mauern sind dazu da, dass man sie einreißt."

"Songs und Texte für die Ewigkeit", so der Name des Programms von "Poems on the Rocks". Es ist ein Gesamtkunstwerk, das auch im Mühlhäuser Bürgerhaus begeistert, zum Schluss in stehenden Ovationen endet und den Wunsch nach mehr weckt. Ohne Zugabe lässt man die Künstler nicht ziehen.