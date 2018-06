Philippsburg. (pol/mare) Am Samstag, 9. Juni, wurde gegen 6.20 Uhr der Leichnam eines unbekannten Mannes am Rheinzufluss beim Weisenburger Baggersee in Philippsburg geborgen. Das teilt die Polizei mit.

Es konnten keine Ausweispapiere oder sonstige Gegenstände aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf die Identität des Toten zuließen.

Die Obduktion des Toten ergab, dass der Mann weniger als 24 Stunden im Wasser lag. Wo er sich ins Wasser begab ist nicht bekannt.

Es ergaben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Da bislang sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten nicht zur Identifizierung der Person führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Bild des Toten sowie seiner getragenen Kleidung kann hier abgerufen werden.

Hinweise auf die Identität des unbekannten Toten nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721/6665555 entgegen.