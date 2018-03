Padre Angel Saboya (links) mit Pfarrer Alexander Hafner von der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Padre Saboya feiert am Sonntag in Wiesloch sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (oé) Seit seinem ersten Besuch im Jahr 1988 war der peruanische Priester Padre Angel Saboya immer wieder in der Weinstadt zu Gast und übernahm als Pfarrer hier Urlaubsvertretungen. Jetzt ist der 75-jährige Geistliche nach Wiesloch zurückgekehrt, um hier sein 50-jähriges Priesterjubiläum zu feiern. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 15. Oktober, um 10.30 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Wiesloch statt.

Padre Saboyas Heimat ist die 500 00-Einwohner Stadt Iquitos im peruanischen Amazonas-Gebiet. Seit 50 Jahren kümmert er sich dort vor allem um die Evangelisation der Armen und der Jugend, wie er in einem Interview mit der RNZ erzählte. Große Stücke hält der peruanische Priester auf den aus Lateinamerika stammenden Papst Franziskus: „Er konzentriert sich auf das Wesentliche“, sagt Padre Angel Saboya: „auf die Barmherzigkeit, die Liebe zu den Armen und die Liebe zu Gott“.