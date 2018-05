Wiesloch. (hds) Am Ende der siebten Klasse haben Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums die Qual der Wahl: sprachliches oder naturwissenschaftliches Profil? So lautet die Frage, die in den Klassen und Familien meist sehr rege diskutiert wird. Am Ottheinrich-Gymnasium stehen hierfür die Fächer Spanisch und "NwT" (Naturwissenschaft und Technik) zur Verfügung. Beide werden in den Klassenstufen acht bis zehn als Hauptfach unterrichtet.

Nach der Einführung von Informatik als Pflichtfach in Klassenstufe sieben im Schuljahr 2017/18 an allen Gymnasien besteht nun an ausgewählten Gymnasien die Möglichkeit, Informatik in Verbindung mit Mathematik und Physik auch als Profilfach weiterzuführen - damit wird eine dritte Spezialisierungsmöglichkeit eröffnet. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür entschieden. Das neue Profilfach trägt die Bezeichnung "Informatik, Mathematik, Physik" (IMP).

In einer Pressemitteilung hat das OHG Einzelheiten dazu kommuniziert. Im Fokus von IMP steht die Informatik. Inhalte aus Mathematik und Physik werden darauf abgestimmt vermittelt. Ein praktisches Beispiel ist die Codierung von Informationen in Bild-, Audio- oder Videodateien: In IMP erlernen Schüler einerseits die mathematischen Grundlagen, die etwa bei der MP3-Technologie oder Bildbearbeitungsprogrammen unerlässlich sind. Zudem bekommen sie auch die physikalischen Zusammenhänge vermittelt, die eine Rolle spielen, wenn diese Daten mittels WLAN oder Mobilfunk übertragen werden. Die drei Jahrgänge erhalten jeweils individuelle Schwerpunkte, die insbesondere die Durchlässigkeit zu den anderen Schularten und die notwendige Fundierung der Informatik in Klasse 8 berücksichtigen.

Das Fach Informatik hat am Ottheinrich-Gymnasium Tradition, wobei informatische Schwerpunkte lange Zeit nur mithilfe von schuleigenen Mitteln gesetzt werden konnten. So wurde der Informatikunterricht in den Klassen neun und zehn mithilfe der sogenannten "Poolstunden", über deren Verwendung die Schule selbst entscheiden kann, abgedeckt. Damit war die Voraussetzung geschaffen, um in der Kursstufe zunächst einen zweistündigen Informatikkurs anbieten zu können. Seit Beginn des Schuljahrs 2017/18 steht das Fach Informatik im Rahmen eines Schulversuchs auch vierstündig auf dem Stundenplan der Jahrgangsstufe 1.

Für seine jahrelange, konsequente und engagierte Vermittlung von informationstechnischem Grundlagenwissen wurde das OHG als eine von zehn Schulen in Baden-Württemberg zu Beginn des laufenden Schuljahres mit dem Sigel "MINT-freundliche Schule - digital" ausgezeichnet.

Mit IMP wird nun ein Fach, das seit vielen Jahren seinen festen Platz im Angebotsportfolio des OHG hatte, auch als Hauptfach in der Mittelstufe strukturell verankert. Seine Einführung wurde als folgerichtige Weiterentwicklung des Bestehenden von allen schulischen Gremien unterstützt. Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonferenz und Elternbeirat sprachen sich jeweils einstimmig für seine Implementierung ab dem Schuljahr 2018/19 aus.

"Mit der Zustimmung zur Einführung des neuen Fachs am OHG hat nun auch der Gemeinderat den Weg dafür geebnet", heißt es in der Pressemitteilung des OHG weiter. Der Schulträger kann damit einen entsprechenden Antrag beim Regierungspräsidium einreichen.

Die Lehrkräfte Hanna Wüst und Steffen Hoheisel haben sich bereits intensiv mit einer möglichen Umsetzung von IMP im kommenden Schuljahr beschäftigt. Sie stellten das neue Fach auch den jetzigen Siebtklässlern vor, die sich für ihr zukünftiges Profil in Klasse 8 entscheiden müssen. Das Potenzial in der Schülerschaft ist groß - das zeigen nicht zuletzt die international erfolgreichen Robotikteams des OHG.