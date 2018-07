Mühlhausen. (seb) Damit Investoren nicht "so groß und so breit wie möglich", ohne Rücksicht auf das Gesamtbild, bauen können, hat Mühlhausens Gemeinderat in der jüngsten Sitzung eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanentwurfs "Ortsmitte III" erlassen.

Es geht um eine Reihe relativ großer Grundstücke entlang der Hauptstraße, die sich in Richtung Waldangelbach ziehen, im Bereich zwischen den Kreuzungen der Hauptstraße mit Speyerer und mit Dielheimer Straße. Laut Bauamtsleiter Uwe Schmitt sind sie mit vergleichsweise kleinen Häusern bebaut, größere Gärten wurden angelegt oder Nebengebäude wie Scheunen errichtet, die aber nun leer stehen.

Kaum verwunderlich, dass die Verwaltung mehrere Anfragen wegen einer rückwärtigen Bebauung für weiteren Wohnraum erreicht haben. "Grundsätzlich begrüßen wir diese Form der Innenverdichtung", so Schmitt, "die Grundstücke sollen genutzt werden." Nur müsse sich das in verträglichem Umfang halten und gut in die Umgebung einfügen.

Momentan habe man aber keine rechtliche Handhabe, um Bauvorhaben in diesem Bereich klar zu regeln. Zwar wurde 2007 schon ein Bebauungsplanentwurf für diese "Ortsmitte III" entwickelt, so Schmitt, auch hat die Gemeinde mit den Grundstückseigentümern verhandelt, "das Verfahren ruht jedoch seitdem".

Und so gibt es keine "handfeste Grundlage" für die Entscheidungen über die verschiedenen Anfragen, letztlich auch keine Rechtssicherheit, so Schmitt. Um den Bebauungsplan aber einschließlich der Beteiligung aller Behörden und Betroffenen auf den neusten Stand zu bringen, fertigzustellen und endgültig zu beschließen, braucht es Zeit.

Bis dahin soll die Veränderungssperre "ungewollte Entwicklungen" verhindern. Natürlich sei es Verwaltung und Rat grundsätzlich möglich, Ausnahmen von dieser Sperre zuzulassen, falls das beantragte Bauvorhaben "unseren Vorstellungen entspricht". Die Sperre gilt zunächst für zwei Jahre und kann noch einmal verlängert werden.

Bürgermeister Jens Spanberger wies darauf hin, dass man für die gesamte Ortsmitte sehr konkrete Vorstellungen entwickelt habe, gemeinsam mit den Bürgern. Natürlich stimme man sich mit dem Ingenieurbüro ab, das den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hat.