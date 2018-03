Dielheim. (rö) "Wir machen uns schon seit mehreren Wochen Sorgen und Gedanken", sagt Pfarrer Alexander Hafner, der Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Denn die Dielheimer Pfarrkirche St. Cyriak ist seit geraumer Zeit Opfer der Zerstörungswut Unbekannter. Jüngster Fall: Am Donnerstag wurde die Beschädigung von knapp zehn Orgelpfeifen festgestellt. Möglicherweise waren Wiederholungstäter am Werk, denn bereits Mitte Juli (als in Dielheim der historische Dorfmarkt gefeiert wurde) waren Orgelpfeifen verbogen, umgedrückt, aus der Halterung gerissen, verformt und platt getreten worden.

Letztes Jahr wurden Bleiglasfenster mit Steinen eingeworfen, auch das Fenster der Sakristei wurde zerstört. Unbekannte brannten Kerzen an, die in der Kirche lagen, um gesegnet zu werden. "Das war eine Sauerei", sagt Pfarrer Hafner unverhohlen. Er glaubt allerdings nicht an eine "bewusste Attacke auf die Kirche", sondern an Taten "aus Übermut", ist aber ratlos, was die Gemeinde dagegen tun kann. "Das müssen wir vor Ort besprechen, mit Pfarrer Leider und dem Pfarrgemeinderat." Eine Idee wäre für den Leiter der Seelsorgeeinheit, "mehr achtsame Blicke auf die Kirche zu werfen", und dass Mitglieder der Gemeinde dort häufiger Präsenz zeigen.

Laut Birgit Benz vom Pfarrbüro steht die St. Cyriak-Kirche von morgens gegen halb acht bis zum Einbruch der Dunkelheit für jedermann offen. "Das wird auch angenommen, weil viele Leute das Bedürfnis haben", sagt sie. "Es wäre doch sehr schade, wenn man Kirchen zuschließen müsste." Daran will Pfarrer Hafner auch nichts ändern: "Das wäre für mich der äußerste Schritt, den ich nicht gerne machen würde, weil es dem Sinn der Kirche widerspricht."

Entdeckt hat die aktuellen Schäden Organist Franz-Joseph Stalter, als er am Donnerstag gegen 11.30 Uhr kleinere Reparaturen an der Orgel vornahm. Ein offen stehendes Schränkchen machte ihn misstrauisch, er entdeckte eine am Boden liegende kleine Pfeife und dass das Licht im Gehäuse brannte. Der Zugang zum Gehäuse ist zwar seit dem Vorfall vom Juli verschlossen, doch außen herum kann man über eine Brüstung steigen. Hier sah der Organist die Abdrücke von Händen und Füßen an der Wand, die gestern auch von der Spurensicherung der Polizei festgestellt wurden. Stalter entdeckte beim Nachsehen schließlich, "dass eine ganze Batterie von Pfeifen abgeknickt" war, wie er der RNZ sagte. Wie hoch der Schaden ist, will er heute zusammen mit einem Orgelbauer überprüfen. Im Juli waren es 4750 Euro, dieser Schaden ist bislang noch nicht behoben, eventuell, so Organist Stalter, kann man das jetzt zusammen erledigen.

Noch lässt sich die Orgel spielen, die Ende der 50er Jahre vom Münchner Orgelbauer Julius Zwirner, der verwandtschaftliche Beziehungen nach Dielheim hatte, gebaut wurde. "Es kommt natürlich vor, dass man einen Ton drückt und nur noch Luft kommt", sagt der Organist. "Aber da man immer mit mehreren Registern spielt, ist es nicht so ohrenfällig." Stalter selbst hat am Freitag vergangener Woche das letzte Mal auf der Orgel gespielt, eine Kollegin am Dienstagmorgen. Wann die aktuellen Schäden tatsächlich angerichtet wurden, war gestern noch unklar. Die Polizei bitte mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 06222/57090.