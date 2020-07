St. Leoner See. Foto: Lerche

St. Leon. (RNZ) Zu einer "Online-Banking-Schulung" gezwungen sieht Leserin DorisSchmidt-Bergholz sich und überwiegend ältere Menschen angesichts der neuen Eintritts- und Ticketverkaufsregeln des St. Leoner Sees. Mit der Coronakrise und den Maßnahmen zum Infektionsschutz hat die Erholungsanlage nämlich einiges geändert.

Die Besucherzahl wurde auf maximal 2000 gedeckelt und man hat ein System zur Buchung elektronischer Eintrittskarten geschaffen: Per Computer oder Smartphone kann man buchen, bezahlt wird über den Internet-Bezahldienst "Paypal" oder ein vergleichbares Angebot des Sparkassenverbunds, "Giropay" – allerdings nicht mehr per Lastschrift.

Und daran entzündet sich die Kritik unserer Leserin: "Wie viele Senioren, die gerne im St. Leoner See schwimmen gehen, nutzen Online-Banking? Wenige vermutlich." Ihrer Ansicht nach ist "so mancher ältere Mensch überfordert".

Bianca Mader, Leiterin der Erholungsanlage, und der technische Betriebsleiter Georg Grimm verweisen auf die Corona-Verordnungen und die Notwendigkeit, die Zahl der Besucher zu kontrollieren: Gerade in Zeiten starker Besucherzahlen sei ein elektronisches Buchungssystem unverzichtbar, "die Verordnung empfiehlt so ein E-Ticket-System", so Grimm. Heutzutage könne man doch Kinder, Enkel oder Bekannte fragen, im Internet ein Ticket zu kaufen, "das kann man ausdrucken und mitbringen".

Für alle, die überhaupt nicht "internetaffin" seien, gebe es darüber hinaus das "Frühschwimmer"-Angebot, sagt Georg Grimm: Von 8 bis 10 Uhr kann man wie vor Coronazeiten Eintrittskarten "analog" an der See-Kasse kaufen. Zu diesen Zeiten seien erfahrungsgemäß relativ wenig Badegäste da, so Grimm. Um sicherzustellen, dass die Besucher um 10 Uhr auch wieder gehen, werden sie gebeten, ein Pfand an der Kasse zurückzulassen, etwa Ausweis oder Führerschein.