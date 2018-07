Wiesloch. (hds) Es war echtes Cabrio-Wetter, die Sonne schien, es war drückend heiß und der große Regen setzte erst nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung ein. Die "Freunde historischer Fahrzeuge" hatten unter dem Motto "Oldtimer & Jazz" auf den Platz "Am alten Stadtbahnhof" eingeladen, eine inzwischen traditionelle Veranstaltung im Rahmen des Stadtfests.

Alle Plätze waren belegt, selbst auf den Seitenstreifen und in das Parkhaus der Stadt-Galerie musste ausgewichen werden. Mehr als 100 Fahrzeuge, darunter zahlreiche Motorräder und auch einige Traktoren, konnten bestaunt werden.

Mehr als 100 alte Autos und Motorräder konnten bei der Veranstaltung "Oldtimer & Jazz" bewundert werden. Fotos: Jan A. Pfeifer

Da stand ein 110 Jahre alter Opel-Doktorwagen auf dem Areal, nicht weit daneben ein betagter BMW, viele Käfer mit zurückgeklapptem Dach wurden gesichtet, bei einem weinroten Benz, Baujahr 1952, konnte man gar unter die Motorhaube schauen. Um die Ecke dann etwas Außergewöhnliches, hatte sich doch ein Gefährt mit lediglich zwei PS aufgestellt - eine Kutsche mit zwei Pferden.

Dr. Adolf Suchy, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins, zeigte sich zufrieden. "Eine tolle Sache, ein ständiges Kommen und Gehen und dies in einer zwanglosen Atmosphäre", freute er sich. Neben den betagten Vier- und Zweirädern gab es Livemusik von "Fritz Neidlinger Jazz Cats", die mit fetzigem Sound die zahlreichen Besucher unterhielten.

Naturgemäß gab es zahlreiche "Benzingespräche", man tauschte sich über Ersatzteilbeschaffung aus oder hinterfragte, was so manches Gefährt in Sachen Leistung unter der Haube verbirgt.

Es ging jedoch nicht in erster Linie um Pferdestärken, der optische Genuss stand im Vordergrund. Jung und Alt bestaunten chromblitzende Autos, ein Vergnügen gegenüber der Plastikwelt der heutigen Fahrzeuge. Erinnerungen wurden wach, insbesondere bei den etwas jüngeren Exponaten, einige mögen sich daran erinnert haben, als man mit dem Goggomobil auf damals noch nicht überlasteten Straßen unterwegs war. Auch ein Bulli, der beliebte VW-Bus für die gesamte Familie, stand in einer betagten Ausgabe inmitten des bunten Pulks.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, lediglich Schattenplätze auf dem Platz blieben Mangelware. Rund eine halbe Stunde nach dem offiziellen Ende setzte der Regen ein und für die Cabrio-Fahrer hieß es: "Schnell das Dach zu." Für die Motorradfahrer indes wurde es eine feuchte Heimfahrt.