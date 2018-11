Von Sabine Hebbelmann

Nußloch/Wiesloch. Der kleine Weinberg an der ehemaligen Bundesstraße B3 zwischen Nußloch und Wiesloch ist schon abgeerntet, nur wenige verhutzelte Trauben und ein paar bunte Blätter hängen an den kahlen Reben. Vor zehn Jahren hatte der Wieslocher Winzer Matthias Spies ihn gepachtet, weil der Besitzer sich nicht mehr darum kümmern konnte. Viele der knorrigen Stöcke stammen noch von 1952, aus der Zeit als der Weingarten angelegt wurde. Die wenigen Reihen stehen noch dicht, Spies mäht sie mit Rasenmäher und Motorsense.

Dass unterschiedliche Rebsorten in einem Weingarten stehen, sei in der Gegend bis in die 1960er Jahre verbreitet gewesen, erzählt er. Diese "Mischsatz" genannte Anbauform stamme noch aus dem Mittelalter und diente einst auch der Risikoabsicherung gegenüber der Witterung. Frühreife Sorten sicherten die Süße, spät reifende die konservierende Säure und Massenträger die Menge. Das Ergebnis seien lagerfähige Weine, bei denen im Lauf der Zeit unterschiedliche Geschmackskomponenten zum Ausdruck kämen. Mit dem Weingesetz von 1971, der Lagenklassifizierung und der Sortenliste seien die historischen Mischsätze jedoch weitgehend verschwunden.

Da der Wieslocher Winzer in seinen Reben manche Rarität vermutete, rief er Andreas Jung an, einen Experten für historische Sorten in alten Weinbergen. Jung, der ausgewählte Sorten wieder in den Anbau bringen will, fand bei der Kartierung neben Lemberger und Chardonnay auch Sorten, von denen der Winzer noch nie gehört hatte. Ein Exemplar des "Blauen Möhrchens" etwa und einzelne Pflanzen Honigler, eine süße Weißweintraube, die aus Ungarn stammt. Die hier untypischen Sorten könnten auf die ausgeprägte Sammeltätigkeit des Wieslocher Weinbaupioniers Johann Philipp Bronner zurückgehen, vermutet Spies. Auch ein Primitivo fand sich, eine ursprünglich aus Kroatien stammende Rotweinsorte, die Jung bereits an verschiedenen Stellen in der Region gefunden hatte. "Meiner war der vitalste", freut sich Spies. In der Rebschule Antes in Heppenheim wird die Rebe nun vermehrt.

Der Nußlocher Weinberg wirft 200 Liter Rotling ab, so nennt sich der Wein aus dem Mischsatz weißer und roter Trauben. Spies baut ihn selbst aus, denn der Winzerkeller in Wiesloch nimmt nur sortenreine Trauben. Die liefert der Winzer natürlich auch. 20 Jahre hat er seinen Wein selbst vermarktet, bevor er 2012 mit seinen Wieslocher Flächen (rund einem Hektar) zur Winzergenossenschaft Kraichgau wechselte. Mit insgesamt 1,5 Hektar bleibt der 54-Jährige unter der Nebenerwerbsgrenze, arbeitet halbtags bei der Post. Gern würde er ein kleines Weingut gründen, doch er sagt: "Das trägt sich nicht." Die Schwierigkeit sei, den Wein zu einem angemessenen Preis zu vermarkten.

Er rechnet vor: 1974 brachte ein Kilo Müller-Thurgau, der Lieblingswein der Deutschen, noch zwei D-Mark, und das ohne Mengenbegrenzung. Obwohl alles teurer geworden sei, zahlten die Discounter heute für dieselbe Sorte nur noch Cent-Beträge. "Der Handel drückt die Preise", bemerkt der Winzer. Die Supermärkte wollten nur große Mengen und gleichbleibende Qualität. Zwischen zwei und 2,50 Euro pro Flasche stecke er in seinen Wein, vier bis fünf Euro müsste er eigentlich dafür bekommen.

Und dann gibt es noch besondere Lagen wie die "Heidelberger Sonnenseite" am Philosophenweg in Heidelberg. Die steil terrassierte Rebanlage erfordert noch Handarbeit. Doch je zeitintensiver die Bearbeitung, desto geringer die Aussicht auf eine faire Entlohnung. Seine Hoffnung setzt Spies nun auf den Runden Tisch bio.regional.fair der Stadt Heidelberg. Das Netzwerk beschäftigt sich mit der Entwicklung der Regionalvermarktung in und um Heidelberg und könnte die Position der regionalen Erzeuger stärken.

Auch das Klima beschäftigt Spies. Der Müller-Thurgau erreiche inzwischen grenzwertig hohe Oechsle-Grade. Und der Riesling werde zu früh reif und verliere sein sortentypisches Aroma. Zunehmend eigne sich das hiesige Klima dagegen für Sorten wie Merlot, Chardonnay oder Cabernet.

Angesichts der klimatischen Veränderungen sieht Spies die ordnungspolitische Einengung des Sortenspektrums und die Philosophie der sortenreinen Weine kritisch und spricht sich für mehr Vielfalt aus. In Hessen sei es seit Jahren erlaubt, Roten Riesling anzubauen, und in Franken sei auch Roter, Gelber und Blauer Silvaner erlaubt. Alte Sorten seien oft spätreif und würden damit interessant auch für die Kreuzungszüchtung. Der Winzer ist überzeugt: Genetische Vielfalt ist wichtig, auch für die Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel.