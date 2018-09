Aus dem ehemaligen Kaufhaus Dannheimer in Wiesloch wird der "Kubus am Adenauer". Die umfangreichen Umbauarbeiten sollen bis Frühjahr 2020 beendet sein und sind derzeit im Zeitplan. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die Arbeiten am zukünftigen Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, dem "Kubus am Adenauer", sind in vollem Gange. Das benachbarte Gebäude, direkt anschließend an das ehemalige Kaufhaus Dannheimer, ist bereits abgerissen, derzeit wird das obere Stockwerk entfernt und im Inneren des Gebäudes laufen umfangreiche Umbauarbeiten. Nach Angaben des Bauherren, der City Center Wiesloch GmbH & Co. KG, ist mit der Fertigstellung bis zum Frühjahr 2020 zu rechnen. Wie Architekt Gerd-Uwe Soder erklärte, habe man sich vorgenommen, bis zum 31. März 2020 die Arbeiten abgeschlossen zu haben. "Klar, bei einem solchen Projekt können immer mal wieder unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, bisher haben wir jedoch alles im Griff", so Soder.

Insgesamt sind es drei Bauabschnitte, die umgesetzt werden. Im Mittelpunkt steht die Sanierung des einstigen Kaufhauses, das bis auf das "Gerippe", den Rohbau, entkernt wird. Dabei werden einzelne Gebäudeteile entfernt, im westlichen Bereich ist eine weitere Gebäudeachse geplant. Der Abriss des Mansarddachs ist zurzeit auf der Baustelle gut zu beobachten. In einem zweiten Schritt stehen der Umbau und die Anpassung des Arzthauses an, in dem die Post auch während der laufenden Aktivitäten geöffnet hat. Die Kunden müssen derzeit allerdings den rückwärtigen Eingang benutzen. "Wir haben mit der Post einen neuen, langfristigen Mietvertrag geschlossen, sie bleibt demnach im Gebäude", heißt es in einer Pressemitteilung des Bauherrn.

Ein Anbau soll auf der frei gewordenen Fläche der ehemaligen Gaststätte "Engel" entstehen. Die dafür notwendigen Rohbauarbeiten werden im November dieses Jahres starten, zuvor müssen jedoch noch die notwendigen Fundamente, die sogenannten "Pfahlgründungen", eingebracht werden.

Nach dem Umbau wird ein modernes Gebäude für Einzelhandel, Gewerbe und Dienstleistungen als "attraktive Erweiterung der Fußgängerzone" entstehen, so der Bauherr. Belegt wird der "Kubus" mit einem Mix aus Einzelhandel, Praxen und Büros für unterschiedliche Dienstleister. Ein großer Mieter wird die AOK Baden-Württemberg sein, die das komplette zweite Obergeschoss beziehen wird. Inzwischen haben laut dem Bauherren auch eine Bäckerei und ein Modegeschäft unterschrieben. "Wir führen darüber hinaus weitere Gespräche mit Interessenten für einen gastronomischen Betrieb mit Außenbewirtschaftung", heißt es in der Presseerklärung. Für den Handel stehen Flächen zwischen 70 und 400 Quadratmetern zur Verfügung. Die gesamte Nutzfläche für den Einzelhandel und die Gastronomie beträgt 2650 Quadratmeter, für die Büros und Arztpraxen sind 3000 Quadratmeter vorgesehen.

Im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzepts" (INSEK) wird sich der Gemeinderat mit der weiteren Gestaltung der Fußgängerzone beschäftigen. Endgültig entschieden werden soll dabei die Ausweitung des derzeitigen Bereichs bis hin zur Hesselgasse, auch wird darüber zu entscheiden sein, ob der Bus nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten wieder durch die Hauptstraße fahren soll. Derzeit wird der Busverkehr wegen der laufenden Arbeiten umgeleitet.