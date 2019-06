Wiesloch. (hds) Platztausch war in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesagt. Nach der Kommunalwahl vom 26. Mai schieden elf Stadträte aus dem Gremium aus, elf "Neulinge" werden in den kommenden fünf Jahren die Geschicke der Stadt mitbestimmen. Gleich zu Beginn hatte OB Dirk Elkemann berichtet, das Regierungspräsidium habe inzwischen mit Schreiben vom 18. Juni bestätigt, dass die Wahl ordnungsgemäß verlaufen und damit gültig sei.

Noch in der alten Zusammensetzung beschloss der Gemeinderat mehrheitlich (bei einer Enthaltung) über das Nichtvorliegen von Hinderungsgründen - es gab keine - bei den jetzt gewählten, neuen Räten. Nicht eingeschlossen bei dieser Abstimmung war Luisa Ueltzhöffer (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), die bereits vor der konstituierenden Sitzung wegen eines Wohnortwechsels ihr Mandat zurückgezogen hatte (siehe gesonderten Bericht oben).

Rathauschef Elkemann sprach von einem "Wachwechsel", der jetzt vollzogen worden sei. Fast die Hälfte des Gemeinderats sei ausgetauscht worden. "Sie werden sicherlich die kommunalpolitischen Geschehnisse in Wiesloch weiterhin mit Interesse verfolgen", sagte er in Richtung der Ausscheidenden. "Wir werden sie vermissen", fügte Elkemann hinzu und betonte, er habe Respekt vor der Arbeit, vor allem bei schwierigen Entscheidungen. "Sie haben lange die Entwicklung der Stadt mitbestimmt und dafür möchte ich meinen Dank aussprechen." Es gehe sicherlich viel Wissen und Kompetenz verloren, aber dafür würden die neu Gewählten "frischen Wind" in die Sitzungen bringen.

Der OB richtete an alle persönliche Worte. Vor allem an das "Urgestein" Karl-Heinz Markmann (CDU), der seit 1975 im Gemeinderat aktiv war und somit auf 44 Jahre Kommunalpolitik zurückblicken kann. "Mit Ihnen geht eine Institution, das ist für uns alle ein schmerzlicher Verlust", so Elkemann. Ein Vierteljahrhundert gehörte dem Rat Klaus Deschner (CDU) an, der von 2004 bis 2018 Fraktionsvorsitzender war. "Sie haben speziell bei Finanzthemen mit Ihrem Wissen überzeugt", so der OB. Mit Michael Kleinjans (ebenfalls CDU) verliere der Gemeinderat ebenfalls einen kompetenten und sachlichen Mitstreiter. Nicht geschafft hat es bei den Christdemokraten Tina Wagner. "Trotz großen Engagements hat es nicht gereicht, obwohl Sie stets Präsenz bei unzähligen Veranstaltungen zeigten und auch im Vorjahr von Klaus Deschner den Fraktionsvorsitz übernommen haben", bedauerte der OB.

Bei der SPD verlassen Sonja Huth und Adrian Klare (er war eine Wahlperiode mit dabei) die kommunalpolitische Bühne. "Aber bei Ihnen, Frau Huth, bin ich mir sicher, dass sie Ihr umfangreiches, soziales Engagement weiter ausüben werden." Huth gehörte dem Gemeinderat seit 1999 an und übernahm vor fünf Jahren den Fraktionsvorsitz der SPD. Auch Eckhart Kamm (SPD) verlässt den Gemeinderat, er war 2013 als Nachrücker ins Gremium eingezogen.

Nicht mehr vertreten sind Beate Klein und Werner Goldschmidt (Altwieslocher Liste). "Sie haben sich vor allem in Sachen Verkehrsbelastung in Ihrem Stadtteil engagiert eingesetzt und für Ihr großes Engagement gebührt Ihnen Anerkennung und Dank", führte Elkemann aus. Bei den Freien Wählern ist Fritz Sandritter, der seit 2014 im Gemeinderat agierte, nicht mehr dabei. "Sie haben sich für die Stadt stets eingesetzt, vor allem für ihren Stadtteil Schatthausen", bescheinigte der OB dem "Fritz" eine hohe Kompetenz. Bernd Lang (FDP) wird ebenfalls nicht mehr im Rat vertreten sein.

Empfing die goldene Ehrennadel des Städtetags: Stadtrat Werner Philipp (mit OB Dirk Elkemann). Foto: Pfeifer

Es gab jedoch nicht nur anerkennende Worte, Geschenke und Blumen, sondern auch Ehrungen. So erhielten Karl-Heinz Markmann und Werner Philipp (CDU) die goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz vom Städtetag Baden-Württemberg für 40 Jahre kommunalpolitisches Engagement. "Bei Markmann sind es sogar noch ein paar Jährchen mehr", sagte Elkemann. Michael Kleinjans wurde mit der Ehrennadel in Silber (20 Jahre in der Kommunalpolitik) bedacht.

Neu im Gremium sind Marion Schmidt und Sebastian Sauter von Bündnis 90/Die Grünen), die mit acht Sitzen erneut stärkste Fraktion sind. Bei den Freien Wähler sind es Monika Rausch-Förster und Jochen Filsinger, bei der SPD ziehen Jan-Peter Oppenheimer und Professor Gert Weisskirchen in den Rat ein, die Altwieslocher Liste ist künftig durch Norbert Heneka vertreten und Professor Thorsten Krings nimmt die Interessen der FDP wahr. Bei der CDU sind Michael Wanner, Markus Grimm und Barbara Dortants neu im Gremium.