Mühlhausen. (seb) Es sei "ein historischer Moment" , meinte Bürgermeister Jens Spanberger. Wenn man bedenke, dass man nicht allzu häufig einen neuen Gemeindebauhof mitgestalten und errichten könne, sei die jetzige Grundsteinlegung "etwas Einmaliges".

Und "längst überfällig": Mit Blick auf den bisherigen Bauhof-Standort im Rauchleder, der schon viele Jahre "zu klein und nicht mehr zeitgemäß" sei, hob der Bürgermeister die dringende Notwendigkeit des Neubaus hervor. Tatsächlich sei es vor gut sechs Jahren eins seiner ersten Gespräche als neuer Bürgermeister mit dem damaligen Bauamtsleiter Rudi Pfeifer gewesen, dass ein neuer Bauhof gebaut werden müsse, "und nach der Führung durchs Gebäude wusste ich, warum".

Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und Material seien in verschiedenen Hallen in allen drei Ortsteilen untergebracht, sodass weite Wege gefahren werden müssten, bis eine Aufgabe erledigt werden könne, so Spanberger. "Das ist umständlich und unwirtschaftlich." Sanitär- und Sozialräume entsprächen nicht mehr heutigen Anforderungen, der Brandschutz sei zudem nicht auf dem aktuellen Stand.

Die Anforderungen an die Bauhof-Mitarbeiter wiederum seien aber in den letzten Jahren stetig gewachsen, so der Bürgermeister weiter. Dabei verwies er unter anderem auf neue Bau- und Gewerbegebiete, die um 250 auf über 8500 gewachsene Einwohnerzahl oder auch höhere Ansprüche an die Pflege von öffentlichen Flächen. Auch die 60 Vereine in der Gesamtgemeinde nähmen die Dienste des Bauhofs gerne in Anspruch, "der sagt nie Nein".

Gemeinsam mit Mitarbeitern, Kollegen und Gemeinderäten legten Bürgermeister Jens Spanberger (vorne, li.), Architekt Bernhard Heinzmann (vorne, re.) und Manfred Gulitz (li.) von der Baufirma den Grundstein. Foto: Pfeifer

"Ein großer Strauß an Aufgaben": Angesichts dessen freute Spanberger sich übers Ja des Gemeinderats und die Chance, Flächen im neuen Gewerbegebiet "Ruhberg II" nutzen zu können. 2016 wurde die Planung für den Neubau bewilligt. Wenn alles, was die Mitarbeiter brauchen, "an einem Ort gebündelt" sei, herrschten sicherlich "optimale Arbeitsbedingungen".

Die Schüttguthalle (240 Quadratmeter groß, Kosten von 205.000 Euro) steht bereits seit zwei Jahren. In den vergangenen Monaten wurden das Fundament gegossen und der Stahlrahmen der Halle errichtet, ebenso die Wände der Waschhalle und des Hackschnitzellagers. Elektro- und Sanitärinstallationen sowie Einbau des Industriebodenbelags sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung in Auftrag gegeben werden. 2019 soll der Bauhof fertig sein. Spanberger dankte allen Beteiligten, allen voran dem "starken Mitarbeiter-Team des Bauhofs".

Architekt und Bauleiter Bernhard Heinzmann erklärte, dass auf einem 57-Ar-Grundstück ein Betriebsgebäude mit großer Halle entstehe, das 1080 Quadratmeter messe. Hinzu komme die Fahrzeughalle mit 204 Quadratmetern, das Hackschnitzellager mit 51 und die Schüttguthalle mit 245 Quadratmetern. Macht 1580 Quadratmeter insgesamt.

Neben Lagern und Abstellflächen seien insbesondere die verschiedenen Arbeitsbereiche, etwa für Schreiner, Schlosser oder Elektriker, von Belang, hinzu kämen unter anderem Büros, Sanitär-, Pausen- und Sozialräume. Heinzmann bedankte sich bei allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch Manfred Gulitz von der Baufirma Niemann & Heselschwerdt aus Bad Rappenau bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen, ehe er für die Grundsteinlegung eine Schatulle unter anderem mit Bauplänen, Münzen und der Rhein-Neckar-Zeitung füllte, die er gemeinsam mit Bürgermeister Spanberger und Bauleiter Heinzmann einbetonierte.

Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Kosten von 1,6 Millionen Euro. Der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock beträgt 478.000 Euro.