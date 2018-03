Wiesloch. (hds) Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Neufassung der Satzung, die den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren in Wiesloch regelt. Auf Grundlage des bereits vor drei Jahren geänderten Feuerwehrgesetzes des Landes wurden damit die Berechnungssätze für den Einsatz von Fahrzeugen und Feuerwehrleuten neu kalkuliert.

"Wir haben uns etwas Zeit gelassen, denn wir haben auf eine entsprechende Mustersatzung des Gemeindetages gewartet", erläuterte Jürgen Morlock von der Stadt auf die entsprechende Frage von Bernd Lang (FDP), warum man erst jetzt die neue Satzung vorgelegt habe. Ein finanzieller Schaden sei der Stadt nicht entstanden.

In dem umfangreichen Papier sind die Aufgaben der Feuerwehr definiert, aber vor allem die Fälle geregelt, wann der Einsatz zu einer Übernahme der Kosten durch die Verursacher führt. Es gilt hier die Faustregel: Die Hauptarbeit der Feuerwehr - Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren aus akuter Gefahr sowie Einsätze bei Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Sturm - geht auf Kosten der Stadt, deren Pflichtaufgabe es ist, eine Feuerwehr zu betreiben. Verallgemeinert gilt: Zahlen muss, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Feuerwehreinsätze verursacht oder wer Hilfe braucht, ohne in akuter Gefahr zu sein.

Im Gespräch mit Bürgermeister Ludwig Sauer wurden einige Fälle durchleuchtet. "Unstrittig ist eine Kostenübernahme bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch den Verursacher", so Sauer. Dies kann bei größeren Einsätzen durchaus zu einer Summe von mehreren Tausend Euro führen, hinzu kommen noch Kosten aus einem Strafverfahren. Wer also die "112" wählt, um seinem ungeliebten Nachbarn "eins auszuwischen", muss tief in die Tasche greifen. In solchen Fällen ist laut Sauer die Ermittlung der Verursacher eher leicht.

Anders ist es oft bei Unfällen, besonders auf der Autobahn, zu denen die Feuerwehr gerufen wird. "Vor Ort zu entscheiden, wer bei einer Massenkarambolage nun tatsächlich die Schuld trägt, ist oftmals sehr schwierig", erläutert der Bürgermeister, der selbst auch Feuerwehrmann ist. Da müssten Papiere überprüft werden und mit der Polizei nach Aufnahme des Sachverhaltes die Schuldfrage geklärt werden. Erst dann könnten Forderungen an die Versicherungen gestellt werden, ansonsten bleibe die Stadt "auf den Kosten sitzen". Bei jedem Einsatz würden daher nicht nur der Brand bekämpft, Menschen gerettet oder in anderen Notsituationen geholfen, sondern zudem direkt versucht, den Grund für den Schadensfall zu ermitteln.

"Nun sollte aber keiner aus Angst vor einem möglichen Gebührenbescheid, der ins Haus flattern könnte, bei einem Notfall zögern, die Feuerwehr zu rufen", rät Ludwig Sauer. Eine Alarmierung "im guten Glauben" dürfe nicht dazu führen, dass der Anrufer dann zur Kasse gebeten werde. "Dies würde ansonsten die Menschen abschrecken, aktiv zu werden". Sauer erwähnte noch den Fall des sogenannten "Augenblicksversagens", wenn also eine Person ein Bügeleisen anlässt, die Wohnung verlässt und ein Brand entsteht. "Dies wird in der Rechtsprechung nicht als grob fahrlässig angesehen." In der Regel kommt die Versicherung für den Schaden in Haus oder Wohnung auf.

Bei Wasserschäden im hauseigenen Keller - der Waschmaschinenschlauch ist geplatzt - muss der Einsatzleiter darauf verweisen, dass die Schadensbeseitigung Geld kostet. "Dies ist deshalb notwendig, da die Feuerwehr in diesem Falle Aufgaben übernimmt, die auch andere - ein Handwerksbetrieb - erledigen könnten. So kann der Geschädigte selbst entscheiden, von wem er Hilfe beanspruchen möchte.

Anders gelagert ist der Fall, wenn Kater Emil, auf einem hohen Baum sitzend, sich nicht mehr bewegen lässt, herunterzukommen. "Da haben wir nicht unbedingt eine lebensbedrohliche Situation, dennoch sind wir dann zur Stelle, da niemand sonst das Tier aus seiner misslichen Lage befreien kann", sagte der Bürgermeister. Hier werde dann im Einzelfall entschieden, ob und in welcher Höhe gezahlt werden müsse.

Hin und wieder könne dies auch mit einer Spende an die Feuerwehr geregelt werden. Wird die Feuerwehr gebraucht, ohne dass ein Notfall besteht, muss dafür immer der Veranstalter zahlen. So beispielsweise, wenn aus Sicherheitsgründen Feuerwehrleute bei einem größeren Event anwesend sein müssen (Brandschutzwache) oder wenn bei Festen Absperrmaßnahmen durchgeführt werden.

"Wir erhalten nach jedem Einsatz die Unterlagen von der Feuerwehr und prüfen dann, ob jemand im speziellen Einzelfall die Kosten übernehmen muss. Dann schicken wir einen entsprechenden Gebührenbescheid raus", führte dazu Jürgen Morlock in der Ratssitzung aus. Darin ist genau aufgelistet, wie groß der Leistungsumfang war. So kostet ein Feuerwehrmann, etwa für eine Brandsicherheitswache, 13 Euro pro Stunde. Ebenfalls pro Stunde sind für den Drehleiterwagen 264 Euro festgesetzt, bei den Löschfahrzeugen wird, je nach Ausstattung, zwischen 120 und 187 Euro verlangt - ebenfalls pro Stunde.