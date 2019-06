Auch in der Albert-Schweitzer-Straße in Wiesloch kamen die Nachbarn zu einem gemütlichen Nachmittag bei Gegrilltem und anderen Köstlichkeiten zusammen. "Wir machen das schon seit Jahren so", hieß es gut gelaunt. Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die Teilnahme am diesjährigen Nachbarschaftstag war eher überschaubar. Es mag an den Pfingstferien gelegen haben, dass viele es vorzogen, in die Ferne aufzubrechen. Dennoch wurde in so mancher Straße gefeiert und die Beziehungen zu den Nachbarn entweder intensiviert oder im Hinblick auf Zugezogene aufgebaut.

So auch in der Gartenstraße 72. "Wir sind seit 2015 mit dabei", wurde der RNZ berichtet. Und es kamen nicht nur die Hausbewohner selbst, sondern auch die angrenzenden Anwohner. "Wir haben sogar zusätzlich noch kleine Flyer erstellt und diese in die umliegenden Briefkästen geworfen", war zu hören. Gelobt wurde die Stadt, einen solchen Tag für die Kommunikation ins Leben gerufen zu haben, lediglich der Termin sei etwas "unglücklich", da sich doch einige in den Urlaub aufgemacht hätten. "Wir haben auch schon mal das Fest verschoben, weil es terminlich bei uns nicht geklappt hat", wurde berichtet.

Das Wetter spielte mit, obwohl es am frühen Morgen noch eher grau und regnerisch gewesen war. Der Himmel riss auf und am Nachmittag fielen nur ein paar Tropfen, die der Feierlaune keinen Abbruch tun konnten. "Wir sitzen ja überdacht und zur Not hätten wir auch in die angrenzende Garage umziehen können", meinte die fröhliche Gemeinschaft in der Straße "Am Hang", gegenüber der Eissporthalle gelegen. Dort hatte man sich bereits um 12 Uhr getroffen, es wurde gegrillt, Kaffee und Kuchen gereicht und so manches Schwätzchen gehalten. Vor zwei Jahren habe man sich schon überlegt, am Nachbarschaftstag mitzumachen, jetzt habe es endlich geklappt.

Bei Peter Brand in der Albert-Schweitzer-Straße ging es erst am späteren Nachmittag los. "Wir machen das schon seit ein paar Jahren", so Brand. Da wurde dann auch Essbares herangeschleppt, der Grill angeworfen und es wurden erste Gespräche geführt. Ebenso im Weißdornweg. Jeder hatte sein "Versorgungspaket" mit dabei und der einstige Holzkohlengrill ist längst der moderneren Variante mit Gas gewichen. Wichtig bei allen Festen war die Vertiefung von nachbarlichen Beziehungen, aber auch eine Art Begrüßung für alle jene, die erst jüngst zugezogen sind.