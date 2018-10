Rotenberg. (pol/van) Nach dem Messerangriff am Mittwochvormittag im Rauenberger Stadtteil Rotenberg sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag mit.

Der 50-jährige Iraner soll nach einem Streit mit einem Messer auf einen 43-Jährigen eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer schwer am Kopf verletzt. Der 50-Jährige war geflüchtet, konnte aber wenige Stunden später in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen, er sitzt nun in U-Haft.

Wie bereits berichtet, hatte das 43-jährige Opfer zunächst eine Arztpraxis aufgesucht, von dort er sofort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Beamten nicht.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.