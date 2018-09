Über Stunden waren die Feuerwehren aus Dielheim und Wiesloch in der Nacht zum Dienstag im Einsatz. Anwohner hatten über starke Geruchsbelästigung geklagt, die aus der Kanalisation kam. Quelle war offenbar eine Entsorgungsfirma aus Dielheim. Was genau in die Kanalisation floss, ist noch unklar. Der Betrieb der Kläranlage in Wiesloch war nicht beeinträchtigt. Fotos: Jan Braun/ Helmut Pfeifer

Von Andreas Kloé

Dielheim/Wiesloch. Bei dem Stoff, der am Montagabend nach 20.30 Uhr in die Kanalisation gelangte und in Teilen Dielheims und Wieslochs zu starker Geruchsbelästigung führte, handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamts um Cyclopentadien. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die das Landratsamt veröffentlichte. Wie berichtet, zeigten sich nach der Reinigung der Kanalisation bei einigen Feuerwehrleuten Schwindelgefühle und Übelkeit. Eine längere Behandlung in der Klinik sei aber nicht notwendig gewesen, so das Landratsamt. Auf Anfrage teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass sich inzwischen auch zwei Anwohner gemeldet und über Übelkeit und gesundheitliche Probleme geklagt hätten. Offenbar ist der Geruch in Häusern ohne Rückstoßventil über die Kanalisation in Keller und Gebäude eingedrungen.

Cyclopentadien wirke hauptsächlich haut- und schleimhautreizend, auch Kopfschmerzen seien bei längerer Wirkung beschrieben. Allerdings seien diese Auswirkungen auf den Menschen nur von kurzer Dauer, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter. Da die Feuerwehr die Kanalisation bereits gespült habe, sei mit weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht zu rechnen. Das Landratsamt zitiert dazu Dr. Andreas Welker, Arzt im Gesundheitsamt: "Eine dauerhafte gesundheitsschädigende Wirkung ist bei Cyclopentadien nicht bekannt." Weitere Fragen beantworte das Gesundheitsamt gerne unter Telefon 06221/5221818 (Dr. Britta Knorr) und 06221/5221837 (Dr. Andreas Welker).

Wie berichtet, hatten Anwohner in Dielheim und Wiesloch am Montagabend wegen der Geruchsbelästigung die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr Dielheim fand heraus, dass der Geruch aus der Kanalisation kam. Ein Entsorgungsbetrieb in Dielheim hatte Abfälle nach deren Aufarbeitung eingeleitet und so den Geruch verursacht, so die übereinstimmende Auskunft von Polizei und Landratsamt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Behörde war am Dienstag ebenfalls vor Ort, so die Auskunft von Pressesprecher Uwe Herzel. Seinen Worten zufolge verfügt das Dielheimer Entsorgungsunternehmen über eine Einleitungsgenehmigung für Kohlenwasserstoffe auf Mineralölbasis. Hier sei jedoch ein anderer Stoff dabei gewesen. Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass "Abfälle aus der Lkw-Tankreinigung" angefallen sind, die zu einer Reaktion in der Anlage geführt hätten. Dem Pressesprecher zufolge hat das Regierungspräsidium deshalb inzwischen verfügt, dass derartige Abfälle von dem Dielheimer Entsorgungsunternehmen nicht mehr angenommen werden dürfen, weil das Cyclopentadien in der Anlage nicht abgeschieden werden könne.