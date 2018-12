Fast drei Stunden lang reihten des Orchester des Musikvereins Mühlhausen (im Bild) und das Jugendorchester beim Jahreskonzert einen Höhepunkt an den anderen. Am Ende gab es in der voll besetzten Kraichgauhalle stürmischen Applaus. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Ein besonderer Leckerbissen ist stets das Jahreskonzert des Musikvereins Mühlhausen. Den beiden Ensembles, dem Orchester unter der Leitung von Dominik M. Koch und dem Jugendorchester unter seinem Dirigenten Julian Metzger, ist es auch dieses Mal gelungen, das Publikum in der voll besetzten Kraichgauhalle mit einem mitreißenden Konzert zu begeistern.

Zu Beginn hatten die beiden Vorsitzenden Stephanie Just und Stefanie Metzger die Gäste herzlich begrüßt und einen genussvollen Abend gewünscht. Mit der sinfonischen Komposition "Red Rock Mountain" zeichnete das 60-köpfige Orchester zur Eröffnung in musikalischen Bildern die traumhafte Landschaft in Pennsylvania. Fanfarenklänge und strahlende Melodien beschreiben den heraufziehenden Morgen. In einem gewaltigen Crescendo steigerte sich die Musik, um die aufgehende Sonne und die rot leuchtenden Gipfel zu malen. Schließlich würdigte ein grandioses Finale das großartige Panorama der Landschaft. "Die lustige Witwe", die erfolgreichste Operette von Franz Lehár, hat der japanische Komponist Eiji Zuzuki mit viel Respekt vor dem Original zu einem Medley verarbeitet. Meisterlich, mit viel Schwung, Wiener Leichtigkeit und Feingefühl wurden die Melodien, bestehend aus Polka, Walzer und Arien, vom Orchester präsentiert.

Besonders faszinierend war für die Zuhörer die Soloeinlage von Marius Schäfer am Marimbafon. Als Tänzer auf den Klangstäben - mal hart, mal weich - entpuppte er sich beim "Marimba Concerto" des Japaners Satoshi Yagisawa. Er wechselte nicht nur ständig das Tempo, sondern auch den Charakter des Werks: Getragene klassische und barocke Teile gewannen an Tempo, gingen dann in einen Choral über, um schließlich in rasanten Läufen zu enden.

"The Story of Anne Frank" des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz verbindet Musik und Geschichte. Im Programmheft nannte der Musikverein die Beweggründe, warum dieses Werk im Mittelpunkt des Konzertabends stand: "In Zeiten, in denen die Existenz von Massenvernichtungslagern angezweifelt, alte Idole wieder angebetet werden und Rassismus auf dem Vormarsch ist, kann es nie genug Werke des Gedenkens geben". In sinfonischer Weise werden Szenen aus dem Leben der Familie Frank dargestellt.

Das musikalische Thema "Anne Frank" wurde durch eine Solovioline (Franziska Rust) präsentiert. Es folgte eine große, ergreifende Melodie, die Melancholie, aber auch Hoffnung in sich vereinte. In der Musik klangen zunächst die unbeschwerten Tage der Familie Frank in Amsterdam auf. Trotzdem schwang eine ständige Bedrohung mit. Die darauf folgende schreckliche Zeit gestaltete das Orchester sehr ergreifend, monumental und notwendigerweise plakativ.

Die Musik hatte nichts "Schönes" mehr, die ganze Tragik wurde in Noten verpackt. Am Ende war man geneigt, im stillen Gedenken zu verharren. Das Orchester ging beispielhaft voran. Gerade bei diesem sehr sensiblen Stück braucht es einen Dirigenten, der wie Dominik M. Koch die Fähigkeit hat, seine Vorstellungen dem Ensemble so zu vermitteln, dass das Ergebnis als klanglich homogenes Ganzes beim Publikum ankommt.

Die "Malaguena" ist ein spanischer Volkstanz des beginnenden 19. Jahrhunderts, aus dem sich eine Form des Flamenco entwickelte. Der kubanische Komponist Ernesto Lecuona schuf mit gleichem Titel eines der bekanntesten Lieder der lateinamerikanischen Musik. Strahlende Blechbläser, quirlige Holzbläser und treibende Rhythmen sind Markenzeichen dieses großartigen Konzertwerks, auf das ein abwechslungsreiches Medley aus dem Musical "Mary Poppins" folgte. Fünf Klezmer-Klassiker hat der Komponist Johan de Meij bearbeitet, eine farbenfrohe, mitreißende Auswahl, bei der die Klarinetten, Saxofone, Kornetts, Oboen und Violinen solistisch glänzen konnten.

Auch die Darbietungen des Jugendorchesters begeisterten durch hohe Qualität und kraftvollen Ausdruck. Dirigent Julian Metzger verstand es, seine 40 Jugendlichen mitzureißen. Mit "Festival Signation" und Fanfarensignalen des Blechregisters eröffnete das Jugendorchester seinen Auftritt. Es folgte ein ruhiges, getragenes "Andante", bei dem Horn, Euphonium und Trompete in Harmonie schwelgten. Das festliche Finale erinnerte an die Eröffnung. Anschließend präsentierte man die anspruchsvolle Suite in fünf Sätzen "Dakota" von Jacob de Haan. Den Jungmusikern gelang es wunderbar, an die leidvolle Geschichte der Sioux-Indianer zu erinnern, denen als Ureinwohner Nordamerikas übel mitgespielt wurde. Darauf folgte ein zauberhaftes Medley aus den bekanntesten Melodien des Disney-Films "Die Schöne und das Biest".

Nach fast drei Stunden mit einer Aneinanderreihung musikalischer Höhepunkte gab es für beide Orchester stürmischen Applaus, für den man sich mit Zugaben bedankte.