Mühlhausen. (hds) "Wir sind erfreulicherweise ausgebucht", resümierte Eva Deininger vom Blutspendedienst Mannheim am Montag. 118 Personen hatten sich zuvor online oder telefonisch für die Blutspendeaktion im Bürgerhaus in Mühlhausen angemeldet.

Bereits im Eingangsbereich umfangreiche Kontrollen: So wurde die Temperatur gemessen, denn ab 37,5 Grad hieß es, den Heimweg anzutreten. "Wir haben auch Masken, falls jemand seinen Mund- und Nasenschutz vergessen haben sollte", so Brigitte Passow von der Bereitschaftsleitung des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverband Mühlhausen. In einem zeitlichen Abstand von 15 Minuten wurden die Spender eingelassen, um dann auf den insgesamt sechs Liegen Blut zu spenden.

Foto: Pfeifer

"Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor hoch, trotz Covid-19", betonte Deininger. Das ist laut Rotem Kreuz auch gut so: Als die Krise begann, wurden weniger dringende Operationen zunächst ausgesetzt, jetzt aber sind Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder gestiegen, also steigt auch der Bedarf an Blutpräparaten.

Für Spenden habe man allerdings in den zurückliegenden Wochen weniger Termine anbieten können, so Deininger: "Das lag an den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten: Wir mussten da stets auf größere Locations ausweichen, um gerade in Sachen ,Abstand’ alle Sicherheitsauflagen zu erfüllen", informierte sie. In den kommenden Wochen werde dies jedoch wieder hochgefahren. "Die entsprechenden Planungen und Vorbereitungen laufen derzeit", sagte Deininger. Da es in einzelnen Gemeinden nicht möglich war, genügend Platz zu finden, wurden zentral gelegene Orte ausgesucht, um dort für etwa sieben Tage am Stück Termine zum Blutspenden anbieten zu können.

Foto: Pfeifer

In Mühlhausen wurde jetzt genau darauf geachtet, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus eingehalten wurden. Neben der Temperatur-Messung wurde beispielsweise gefragt, ob Spendenwillige in den zurückliegenden Wochen Kontakt zu positiv getesteten Personen hatten.

Nach dem Spendetermin – der mit allen Formalitäten rund eine Stunde pro Person dauert – wurde das Blut in speziellen Klimaboxen per Kurier in das Institut des Blutspendediensts nach Mannheim transportiert, um von dort noch am gleich Abend nach Frankfurt gefahren zu werden. "Dort werden die eigentlichen Blutkonserven hergestellt, zuvor allerdings alle Spenden akribisch auf unterschiedliche Krankheitserreger untersucht", erzählte Deininger.

Benötigt werden derzeit Blutkonserven aller Blutgruppen, speziell "0 - Rhesus negativ", da diese als Sonderfall von fast jedem Patienten vertragen werden. "Aber natürlich sind auch alle anderen Blutgruppen willkommen." Spenden können Personen zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender sollten aber nicht älter als 65 Jahre sein.

"Wir haben, und dies seit Jahren, bei den Blutspendern viele ,Stammgäste’, die sogar mehrmals im Jahr zu uns kommen", so Eva Deininger. Männer können sechsmal im Jahr einen Termin wahrnehmen, Frauen viermal. "Es müssen jedoch mindestens 56 Tage zwischen den Besuchen bei uns liegen."

Für den ordnungsgemäßen Ablauf im Mühlhausener Bürgerhaus sorgten jeweils sechs Mitglieder vom Rotkreuz-Ortsverband und vom Blutspendedienst Mannheim, hinzu kamen noch zwei Ärzte. Der früher bei den Spendern so beliebte Imbiss muss derzeit bei allen Terminen entfallen. Da fehle es nach Worten Deiningers an Platz, als "Ersatz" gab es jedoch eine gut gefüllte Vespertüte.

Info: In Wiesloch finden Blutspendeaktionen am Dienstag und am Mittwoch, jeweils 14 bis 19.30 Uhr, im Palatin (Ringstraße 17-19) statt. Eine vorherige Terminreservierung ist unbedingt unter www.blutspende.de erforderlich.