Mühlhausen. (seb) "Wir brauchen dringend weiteren Wohnraum": Bau, Kauf oder Anmietung weiterer Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung werden Mühlhausen im nächsten Jahr wieder beschäftigen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärten Bürgermeister Jens Spanberger, Selina Kappings, Integrationsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, und Rasha Al Saie, Integrationsmanagerin vom Roten Kreuz, dass Mühlhausen wohl bis zu 15 Flüchtlinge bis Ende November zugewiesen werden. Deren Unterbringung sei zu schaffen, so Spanberger.

Insgesamt 29 könnten es dieses Jahr noch werden und für 2019 würden 20 bis 30 weitere Flüchtlinge erwartet: Hier müsse man sich über Wohnraum wieder Gedanken machen. Jedoch sei der Markt "sehr angespannt", erklärte der Bürgermeister, "es wird immer schwieriger" - zudem würden der Gemeinde meist ältere Immobilien angeboten, "bei denen man mehr vom Abbruch redet als von allem anderen".

28 Flüchtlinge hat Mühlhausen in diesem Jahr aufgenommen, damit leben 56 derzeit in der Gesamtgemeinde. Die meisten stammen aus Syrien, Gambia und dem Kosovo. Die dezentrale Unterbringung zur Verbesserung der Integration "funktioniert sehr gut", so Selina Kappings. Auch der Einstieg ins Berufsleben: Drei haben eine Ausbildung gestartet, zehn eine Tätigkeit etwa als Produktionshelfer. Kappings berichtete von regelmäßigen Treffen und Aktionen wie Sprach-Cafés, Kochkursen oder Ausflügen zur besseren Integration, mit einem Augenzwinkern schilderte sie, wie man die Flüchtlinge "mit deutschen Traditionen wie Halloween" vertraut mache.

Selina Kappings und Rasha Al Saie stellten auch das Projekt "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" (Ibez) vor, in dessen Rahmen der Gemeindeverwaltungsverband gefördert wird. Darin geht es nicht nur um die Koordinierung der Integrationsarbeit etwa durch die Asylkreise und die Verwaltungen von Rauenberg, Malsch und Mühlhausen, sondern vor allem um Austausch und aktive Teilhabe aller Bürger, ob einheimisch, geflüchtet oder mit Migrationshintergrund. "Das Ziel ist eine neue Beteiligungs- und Engagementkultur", so Spanberger. Er schlug Vertreter von jeder Ratsfraktion für die Prozessbegleitgruppe vor, die mit den Ibez-Koordinatoren Andrea Katz und Volker Fuchs zusammenarbeiten wird. Der Rat stimmte dem einhellig zu.