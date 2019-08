Die Familie Kretz in Mühlhausen hat in ihrem Vorgarten die Raupen des Totenkopfschwärmers entdeckt: eine Seltenheit. Foto: privat

Mühlhausen. (rka) Im Mittelalter verbreitete er Angst und Schrecken, der Schriftsteller Bram Stoker lässt ihn durch seinen Roman "Dracula" flattern, und bis heute gibt es Menschen, die sein Auftauchen als schlechtes Omen deuten: Der Totenkopfschwärmer hat seit jeher keinen besonders guten Ruf. Der Schmetterling, dessen markante Zeichnung auf dem Rücken an einen Totenkopf erinnert, galt lange Zeit als Unheilsbringer.

Acht Raupen des Falters, sechs in den Farben grün-gelb, zwei in der Tarnfarbe braun, wurden nun in Mühlhausen gefunden. Renate und Karlheinz Kretz haben diese Raupen des Totenkopfschwärmers direkt vor ihrer Haustür entdeckt. Die über zehn Zentimeter langen und fingerdicken Raupen waren dort auf einem Jasminbusch unterwegs, der ihnen als Futterpflanze diente. Ebenso schätzen die Raupen das Grün von Nachtschattengewächsen, von Liguster und Kartoffel.

Familie Kretz meldete den "merkwürdigen Fund" an den Naturschutzwart der Gemeinde, Peter Groß, der die ehemalige Naturschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Dr. Brigitta Martens-Aly, kontaktierte. Diese ordnete die Raupen dem Totenkopfschwärmer zu. Ein solcher Fund, so die Meinung der Experten, ist im Kraichgau relativ selten. Denn eigentlich ist der Totenkopfschwärmer vor allem in Nordafrika beheimatet. Nur in heißen Sommern komme es vor, dass sich der Wanderfalter über Gibraltar, Portugal, Spanien, Frankreich bis in den Kraichgau verirrt, möglicherweise auch ein Hinweis auf den Klimawandel.

Im Mai tritt der Schwärmer, der bis zu 50 Stundenkilometer fliegen kann, seine Reise nach Norden an. Im August findet man dann - wie jetzt in Mühlhausen - seine erwachsenen Raupen. Anders als die leuchtend gelb-grüne Farbe auf den ersten Blick vermuten lässt, sind die Raupen weder giftig noch gefährlich. Dass das Insekt Unglück bringe, sei reiner Aberglaube.

Verfolgt man die wechselvolle Entwicklung dieser Tiere auf dem Grundstück der Familie Kretz nun zurück, dann hat ein Falter seine Eier auf die Blattunterseiten des Jasminbuschs gelegt. Die Eier entwickelten sich und reiften, bis schließlich die Raupen schlüpften. Anschließend waren die Tiere zum Fressen verurteilt, durchlebten an der Pflanze fünf Entwicklungsstadien, wobei sie sich immer wieder häuteten. Die gefundenen Raupen waren im Endstadium angelangt. In den nächsten Tagen werden sie sich im Boden vergraben, sich verpuppen, um dann als Falter im September zu schlüpfen.

Foto: wikipedia/ BetacommandBot/ CC BY-SA 2.5

Der Totenkopfschwärmer ist übrigens die größte in Deutschland bekannte Nachtfalterart mit einer Flügelspannweite von bis zu 13 Zentimetern. Zudem ist er der einzige Schmetterling, der piepsende Töne erzeugen kann. Während sich die Raupen von sattem Grün ernähren, hat der Falter eine ganz andere Vorliebe, nämlich Honig, weshalb er gerne in Bienenstöcke eindringt. Die Stiche der Bienen können seinem pelzigen Körper nichts anhaben. Aber eine Gefahr für die Bienen ist der Totenkopfschwärmer nicht. Er ist einfach ein Liebhaber von Honig. Da die Tiere den Weg aus den Bienenstöcken oft nicht mehr finden, ist die süße Mahlzeit oft auch ihre letzte, so sagen die Experten.

Überleben können die Falter bei uns meistens nicht. Im Herbst ist also für sie Eile geboten, um nach einem Flug über die Alpen wärmere Länder zu erreichen.